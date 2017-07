Esperan que la producción de maquinaria agrícola crezca en el año hasta un 40%

Con crecimientos que en algunos casos llegaron al 50% o 60%, en cuanto a ventas, comparado a lo sucedido el año pasado, referentes del sector de la maquinaria agrícola están a la expectativa de lo que pueda llegar a suceder en los próximos meses, marcados por el clima electoral, y cierta volatilidad del dólar.



Concentrados en la Exposición Rural de Palermo, donde exponen sus modelos insignia, desde Massey Ferguson comentaron que el negocio este año "arrancó muy bien", por mucho por encima del año pasado. "Parte de las ventas eran un arrastre del año pasado no efectivizado, pero hasta el mes de junio cerrado es un muy buen año.



Esto a pesar del estado de los caminos, que por las inundaciones tiene un 20% de campos con dificultades para sembrar y cosechar", afirmó Sergio Di Benedetto, Gerente de Ventas de la firma, que está en el país desde 1969 y que avanza con cosechadoras y tractores principalmente.



Según el ejecutivo, la situación ya entrado el segundo semestre del año cambió (a partir de julio) producto de los vaivenes del dólar y "el clima de incertidumbre electoral". "Julio no es un mes muy positivo.



Las elecciones y el tema político le mete ruido a un productor que mira el mediano plazo", explicó. Con este contexto, que se extenderá hasta el mes de octubre, de un avance en ventas que hasta junio había sido, según sus cálculos, de entre 50% a 60% en diversos segmentos, el año cerrará con entre un 30% a 40% de crecimiento.



"De acá a diciembre va a ser buen año pero no va a ocurrir que todos los meses tengan niveles del primer semestre". Entre las claves que destaca para este avance marca el crecimiento de la cosecha y su expectativa, pero principalmente las ayudas crediticias que están teniendo los productores. "En algunos casos, en acuerdos específicos, hubieron propuesta del 2% en dólares, que son tasas que tienen los productores europeos y norteamericanos.



Se lo envidiamos toda la vida. Lo tuvimos en el primer semestre", remarcó.



En el caso de John Deere, Fernando Otalora, Gerente de Marketing, coincidió en que el primer semestre del año el segmento de tractores tuvo un rendimiento un 40% a 50% superior a lo del año pasado.



"Vemos un mercado que de a poco se va reactivando, con una industria en casi todos los segmentos con muy buen ánimo de negocio", afirmó.



La compañía avanza con productos clave para ganadería y forraje, como el tractor 5082E con PowrReverser con cargador frontal, o el tractor Serie 6J junto a la rotoenfardadora 569, que con su tecnología de atado con red optimiza la calidad de forraje.





Más allá de las prestaciones, la compañía está poniendo el foco en la financiación, con planes en dólares con su financiera (John Deere Financial) y acuerdos como por ejemplo la Cámara Argentina de Feedlot (CAF) y la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros (CACF). "Este año estamos volviendo a volúmenes normales de operatoria. Hay incentivos y promociones que hacen que el productor vea el panorama hacia delante. Con reglas de juego claras, el productor se anima a comprar o renovar maquinaria", afirmó Otalora. La compañía fabrica a nivel nacional tractores utilitarios de la Serie 5, que van de 45 a 100 HP, y la Serie 6J, de 110 a 210 HP, además de la línea de cosechadoras Serie S, con una proporción de 50% entre importados y producción nacional.