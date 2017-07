Trump anuncia inversiones y se aferra al sueño de América primero

Trump logró dos pequeños éxitos en su sueño de "América primero". El más impactante fue el anuncio de la empresa Foxconn en la Casa Blanca anunciando una inversión de u$s 10.000 millones para crear una gran fábrica en el estado norteamericano de Wisconsin, en un acuerdo que generará 3000 puestos laborales. El gobernador de Wisconsin, Scott Walker, evaluó que el acuerdo podría escalar a 13.000 empleos, con 22.000 indirectos y 10.000 en la construcción.



"Empleos estadounidenses -eso es lo que queremos", dijo el presidente Donald Trump, presente en el anuncio junto a Walker, al presidente de Foxconn, Terry Gou, así como al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, y el senador RonJhnson, ambos de Wisconsin.



La fábrica se instalará en el sureste de Wisconsin, en el distrito natal de Ryan, quien hizo lobby con Trump y el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus.



De esta manera, Foxconn Technology Group el proveedor electrónico taiwanés de Apple y otros gigantes tecnológicos cumplirá su promesa de invertir en EE.UU.. En enero, Gou había dicho que consideraba invertir más de 7000 millones de dólares en el país, y potencialmente sumar entre 30.000 y 50.000 empleos.



La planta fabricará pantallas de LCD para automóviles, cuidados de la salud y otros dispositivos electrónicos, dijo Walker, quien subrayó que la decisión ayudará a ese estado a atraer y retener talento.



Además, Trump dio a conocer que el consejero delegado de Apple, Tim Cook, le prometió construir "tres grandes plantas; grandes, grandes, grandes" en Estados Unidos, sin especificar dónde ni cuándo, y sin que la empresa se pronunciara aún públicamente al respecto.



Entrevistado por The Wall Street Journal, Trump dijo que mientras hablaba sobre inversiones de negocio y una reforma fiscal para las empresas, le dijo a Cook que si no construía fábricas en el país, no consideraría su administración un "éxito económico". "Me llamó y dijo que iban a ir adelante (con la construcción)", añadió.



Durante su campaña, Trump criticó a esa compañía por externalizar la manufactura de algunos de sus productos a China y le pidió construir su planta "mejor y más grande" en EE.UU..



En mayo, Apple anunció la inversión de u$s 200 millones en su empresa proveedora Corning, como parte de un fondo de u$s 1000 millones para "sentar los cimientos de una nueva era en la fabricación de base tecnológica en Estados Unidos".