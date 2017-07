Fargosi cruzó a Cristina por vincularlo con estudio de abogados de Marsans

El abogado Alejandro Fargosi cruzó a la expresidenta Cristina Kirchner luego de que lo vincularon con la empresa Marsans, que obtuvo un fallo favorable del Ciadi contra la Argentina.

“Increíblemente, las infamias kirchneristas me han convertido por unas horas en protagonista involuntario de una situación absurda y ridícula: tener que rebatir una cantidad de mentiras que no tienen ningún sustento”, indicó en un comunicado.

Fargosi, remarcó que no fue presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, no conoció al Dr. Rodríguez Simón cuando fui elegido Consejero de la Magistratura, no representó en el Consejo de la Magistratura al Pro, sino directamente a los abogados de la Capital Federal. Además, sostuvo: “No he tenido con Aerolíneas ni con Marsans ni con sus accionistas ninguna relación de absolutamente ningún tipo: hasta los pasajes me los he pagado y ni siquiera recibí un simple upgrade”.

Por último, Fargosi indicó: “No me asustan los aprietes, amenazas, acciones directas y operaciones de prensa del kirchnerismo ni en el 2010 ni después ni ahora. Al contrario: esos ataques me reafirman en mi decisión de hacer todo lo posible para que se les aplique la ley, con todas las garantías del derecho de defensa y con todo el rigor que corresponda”.

El pasado 23 de julio, la expresidenta replicó una nota periodística en la que detallaba los antecedentes laborales de Fargosi. “El abogado macrista, abogado de José Torello y Pablo Clausellas compró el juicio que llevaban adelante los españoles contra el Gobierno argentino contra al fondo buitre Buford Capital”, citó Cristina en su Tuit.