Misterio en torno a una avioneta que desapareció tras despegar de San Fernando

Una avioneta con tres personas a bordo que partió del aeropuerto de San Fernando con destino Formosa desapareció misteriosamente de los radares minutos después de despegar y es buscada por personal de las fuerzas de seguridad en una amplia zona del Delta.



La avioneta privada biturbo hélice partió este lunes cerca de las 14:30 rumbo al aeropuerto de Las Lomitas, en la provincia de Formosa, donde debería haber arribado pasadas las 18:30, lo que no ocurrió.



Los tripulantes de la nave son los pilotos Matías Ronzano y Facundo Vega, de 30 y 25 años, respectivamente, ambos de la ciudad de Lincoln, y Matías Aristi, hijo del dueño de la aeronave.



El contacto entre la torre de control y la avioneta, que tenía combustible para unas cuatro horas de vuelo, se perdió a unos 17,7 kilómetros de San Fernando.



El personal de Búsqueda y Salvamento de la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC) rastrillaba zonas cercanas al aeropuerto bonaerense junto a Prefectura Naval y Defensa Civil para dar con la avioneta.



Voceros del Ministerio de Transporte de la Nación confirmaron a NA que la nave no apareció, como trascendió en horas del mediodía del martes, y que las fuerzas de seguridad continuaban con la búsqueda en una amplia zona.



Fuentes judiciales señalaron que en el último contacto que tuvo la nave con la torre de control se le advirtió que estaba a una altura muy arriba de lo indicado.



En una breve comunicación con el controlador de la torre de control, que luego se interrumpe, este le dijo al piloto que no lo visualizaba en la pantalla y luego le pidió que regresara para que pudieran chequear el instrumental que estaría fallando.



En tanto, un avión dijo haber visto a la avioneta en el aire poco después del despegue.



Según informó el canal de cable TN, testigos dijeron haber escuchado por la tarde dos explosiones en la zona del Delta, a unos 17 kilómetros de San Fernando.



Según fuentes policiales, algunos isleños dijeron haber escuchado dos explosiones cerca del parador náutico Saiba, donde se da la confluencia del Arroyo Dorado y del río San Antonio.



El sonido se habría producido a la misma hora en que se registró la última señal del celular de uno de los ocupantes.



Tras la conversación, que duró cerca de dos minutos, se perdió el contacto con la avioneta.

La comunicación completa entre A (Aeroparque) y P (Piloto)

P - Aeroparque, Mike Charly Víctor.

A - Mike Charly Víctor, buenas tardes.

P - (audio inentendible) respondiendo 1645.

A - Recibido, manteniendo un mil quinientos pies, la proa Ezeiza 19.

P - Con un mil quinientos pies, proa Ezeiza 19.

A - Charly Víctor pulsen aiden que no sale.

P - Sí, pulsamos aiden.

A - Charly Víctor, no salen. ¿A cuánto están del borde de San Fernando?

P - A 7,5 millas de San Fernando.

A - Pueden continuar el ascenso para dos mil pies y pulsen 1645 que siguen sin aparecer.

P - ...

A - ¿Mike Charly Víctor?

P - (audio inentendible)

A - Siguen sin aparecer señor en pantalla

P - ...

A - Si no les voy a tener que pedir que procedan a vanar para posterior San Fernando porque no aparecen en pantalla.

P - No puede pasar otro numero.

A - El Mike Charly Víctor siguen sin aparecer, les voy a pedir que vuelvan a vanar para posterior y San Fernando y chequeen.

P - Hasta que recién llegamos a San Fernando estaba marcando el responder.

A - Sí, pero no aparecen en pantalla.

P - Bueno (audio inentendible).

A - Mike Charly Víctor, presente la proa de vanar posterior San Fernando y manteniendo dos mil pies.

P - ...

A - Charly Víctor, Aeroparque... Informe Charly Víctor...