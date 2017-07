Diputados discute exclusión de De Vido, con panorama adverso para el Gobierno

Los pasos se van cumpliendo como estaban previstos. Ayer, en la comisión de Asuntos Constitucionales, el interbloque oficialista consiguió dictamen de mayoría a favor de la expulsión del ex ministro Julio De Vido de la Cámara de Diputados. Sin embargo el acusado, que no se presentó ante el cuerpo para defenderse, podría salvar su banca hoy, cuando el pleno trate el tema. Anoche Cambiemos seguía dependiendo de unas 20 ausencias clave para imponerse en la votación. Un escenario complejo.

El massismo, principal acompañamiento del Gobierno en el tema, presentó un dictamen propio agregando, a la exclusión de De Vido, la renuncia a los fueros. La postura del bloque, que ya anunció su apoyo al oficialismo, sigue cruzada por la discusión interna. Miembros del Frente Renovador (FR) seguían ayer con dudas sobre la pertinencia de la aplicación del artículo 66 de la Constitución Nacional para el caso del ex ministro.

Julio Raffo, aliado del FR, lo expuso ante la comisión: "Acompañaré en la votación, en el acierto o en el error. Pero hasta último momento voy a intentar convencer a mi bloque de que por el artículo 66 vamos mal. Es imposible que no siente precedente, y es un precedente tremendo", advirtió. La misma opinión tiene el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), y por ello anunció que se abstendrá en la votación aunque anoche estaba reviendo su estrategia, tras la confirmación de que el oficialismo buscará no habilitar las abstenciones.

Jugado a conseguir los votos hasta último momento, Cambiemos quiere que todos los presentes deban elegir si apoyan o no el texto que recomienda la expulsión. "El voto es por sí o por no; no queremos imponer algo que no existe, queremos usar el reglamento y que no haya cómplices de la impunidad", avisó la radical Karina Banfi.

Otra de las apuestas de último minuto del Gobierno pasaba por conseguir la mayor cantidad posible de ausencias y para ello sondeaba sin éxito a bloques provinciales, como el Frente Cívico por Santiago, que ya avisaron que votará en contra de separar a De Vido.

Por eso, un factor clave será la asistencia perfecta del PJ-Frente para la Victoria y de los bloques que anunciaron el rechazo al intento del oficialismo: con el Movimiento Evita y los aliados misioneros, el kirchnerismo cree que está en condiciones de alcanzar los 86 diputados necesarios para sostener a De Vido, en caso de que los 257 diputados del pleno estén sentados en sus bancas.

A ellos se podrían sumar unos cinco integrantes del Bloque Justicialista, de Oscar Romero y Diego Bossio, que en desacuerdo con la postura de su bancada de acompañar la expulsión, anoche seguían discutiendo qué harán.

En una sesión que será muy extensa (el oficialismo estimaba anoche entre 12 y 13 horas de discusión) y con los ánimos agitados desde hace días, puede haber varias sorpresas. Y las dos partes esperan que esos imprevistos, de ocurrir, les jueguen a favor.

Ayer, Cambiemos consiguió 17 firmas para su brevísimo dictamen, que en apenas un párrafo propone excluir a De Vido de la Cámara por "indignidad" de acuerdo "con lo dispuesto en el artículo 66" de la Constitución. El massismo y el GEN de Margarita Stolbizer presentaron un dictamen propio. Quienes acompañaron al oficialismo para que logre la mayoría en la comisión fueron los salteños Pablo Kosiner y Javier David, del bloque Justicialista, y el bonaerense Franco Caviglia.