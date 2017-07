Una operación sin relación con SCP

Ignacio Noel tuvo que volver a informar ayer a los inversores en los mercados que la operación de compra de Morixe Hnos. había sido a título personal, y que la adquisición no fue de Sociedad Comercial del Plata (SCP), firma de la cual el es presidente, error en el que también incurrió El Cronista.

"Informé y estaba claro en los comunicados a los mercados que era una operación particular, pero no quiero que algún accionista se confunda", enfatizó en el diálogo con este diario.

Consultado acerca de con qué recursos hará frente a la adquisición de Morixe Hnos., Noel dijo que lo hace con recursos personales y también con financiamiento adicional.