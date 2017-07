Noel quiere que Morixe crezca mirando al insatisfecho mercado brasileño de harinas

Ignacio Noel viajó ayer especialmente a Benito Juárez, sede del molino Morixe Hnos., que, según lo anunció el lunes, acaba de adquirir por $ 32,8 millones a la familia propietaria de la empresa fundada en 1901. Fue a explicar personalmente sus planes a futuro. Para este año, según le dijo a El Cronista en un diálogo telefónico, es llevar a la máxima capacidad de molienda a la planta, es decir unas 400 toneladas por día, 10.000 mensuales. El 75% de la producción es de harinas y el 25%, de subproductos.

"La empresa está estabilizada, pero con dificultades por falta de capital de trabajo. En el próximo balance, capitalizaremos los créditos del vendedor y los resultados trimestrales. Y yo haré un aporte irrevocable de capital, de $ 50 millones como me comprometí", explica. "También, por una cuestión regulatoria, realizaré la Oferta Pública de Adquisición del 30% de las acciones que cotizan en la Bolsa, pero no tengo ninguna intención de que Morixe deje de cotizar", aclaró el empresario.

Proveniente de una familia entroncada con la industria alimenticia, Noel sin embargo es presidente hoy de Sociedad Comercial del Plata (SCP), firma que, aclara, no tuvo relación con esta transacción.

¿Por qué se decidió a comprar la empresa?

Yo tengo otras inversiones agroindustriales, en Alimentos Modernos, en Munro, produzco papas pre-fritas congeladas, y en Sierras de Mazán, en Chilecito, La Rioja, donde produzco aceitunas y aceite de oliva. En los dos casos, estoy direccionado al mercado de Brasil. Ellos no producen papa de buena calidad y tampoco aceitunas. La papa necesita amplitud térmica, el olivo, clima seco. Tampoco producen buen trigo, que necesita frío, como lo hay en el sudeste bonaerense. Yo estoy pensando en cómo abastecer al mercado brasileño con harina de trigo, y en un futuro, productos elaborados como galletitas y pastas. El consumo per cápita de harinas de trigo en Brasil es la mitad del consumo en Argentina. Pero no así en aceitunas o papas, que consumen más que nosotros.

¿Pero no hay un problema de costos para abastecer a Brasil?

Sí, la Argentina hoy no es competitiva por costos logísticos. Aún así es viable, con rentabilidad limitada. Pero a mí me gustan las inversiones que son competitivas estructuralmente, intrínsecamente, más que regulatoriamente. Pero en el caso del trigo, hay una competitividad natural. El sector atravesó un momento muy malo, cuando estuvo sujeto a los controles de precios, que modificó todos los precios relativos.

Bueno, de hecho Morixe estuvo muy afectada por esa situación

El gran problema fue cuando el Estado no le pagó las compensaciones de precios a los productores. A Morixe, por ejemplo, la deuda equivale a 70.000 toneladas de trigo, unos $ 200 millones de pesos, por el cual hay un reclamo al Estado, aunque no está contabilizado al 100% en los balances. Hoy esa distorsión de los precios relativos, que fue culpa del gobierno anterior, se está tratando de corregir.

¿Y hacia el futuro, qué se plantea hacer con Morixe?

Me encontré con una empresa con un molino muy moderno, que está en buenas condiciones, que está inserto en una comunidad como la de Benito Juárez en donde es un elemento muy importante. La gente ha crecido de la mano del molino. Con el capital de trabajo necesario, la idea es tal vez en el futuro agregar valor, lanzar productos elaborados, tal vez, como pastas.

Ud. plantea que quiere mirar al mercado brasileño. ¿Qué va a pasar con el mercado interno?

En la actualidad, el 70% -80% de la producción es para mercado interno, y apenas un 20% para la exportación, de modo que hay muchas posibilidades de crecer. En la Argentina cambiaron las condiciones y ahora hay más posibilidades para el desarrollo y exportar.