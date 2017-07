Randazzo intentó seducir a empresarios, les pidió generar empleo y criticó Lebacs

En la introducción al evento, Adrián Werthein comenzó leyendo una breve biografía: "Florencio Randazzo es contador. Fue postulante a precandidato presidencial en 2015". A unos metros, sentado en un sillón de estilo Luis XV, junto a quien sería su entrevistador en la charla, Daniel Hadad, el actual postulante a senador de Cumplir por Buenos Aires no disimuló una media sonrisa y la negativa con la cabeza ante el mal recuerdo.

En el coqueto Hotel Alvear, en el segundo encuentro con quienes participarán de las PASO del 13A, organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), el ex ministro del Interior y Transporte cristinista volvió a recordar, ya no sólo con gestos, porqué no fue en la boleta hace dos años y hoy junto a la ex Presidenta. Pero su razón pareció ser un Operativo Seducción del centenar de empresarios que lo escuchaba, con la vista puesta en la renovación peronista a devenir en 2019. "La política no es una carrera de cargos. Hoy estamos dando una pelea que es difícil. Hay que ver cómo se configura el mapa del peronismo (en las próximas presidenciales). Pero debemos ser capaces de generar una alternativa racional a este Gobierno", auguró.

De orgulloso ADN justicialista, a pesar de conceder algunos puntos como la discusión de una reforma laboral, el discurso de Randazzo no cosechó tantos aplausos como otros de sus contrincantes en semejante auditorio (con las presencias de Gustavo Weiss, Marcelo Figueira, Hugo Eurnekian, Martín Cabrales, entre otros). "Soy defensor de los emprendedores. Tengo una obsesión para que haya muchos empresarios. Este país no crece sin ellos. Y el Estado tiene que ser un socio estratégico", los endulzó el ex funcionario, antes de tirar la opinión amarga: "También creo que los empresarios deben tener una actitud más responsable", sentenció, al citar promesas de plazos incumplidas durante su gestión en Transporte.

Sobre una nueva reforma laboral, eventual debate al que el precandidato accedió, recordó: "Lo que se hizo a principios de los 90 generó desocupación. La reforma debe generar empleo. No debe ser el Estado el único generador de empleo". Y desvió la consulta al postular un cambio de régimen tributario. Luego, le aconsejó a la Casa Rosada: "Tienen que apostar a la demanda agregada. Ese fue parte del éxito de nuestro Gobierno, ya que explica el 70% del consumo interno". "Las inversiones no llegan porque no se generan condiciones, no por especulación electoral: la inversión mas rentable es la financiera, con las Lebacs", sumó Randazzo a la cuota de críticas a Cambiemos.

Si bien reivindicó su gestión en el kirchnerismo, no puso las manos en el fuego por ex colegas ("tiene que evaluarlos la Justicia"). En medio de la pre sión oficial para la expulsión de Julio De Vido del Congreso, a quien ya le había aconsejado que se tomara licencia, no lo defendió pero tampoco lo tiró abajo del tren. "No estoy tan seguro que esa sea la actitud que daba tomar el Parlamento. Van a generar un antecedente que es peligroso".