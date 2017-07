Dujovne descartó "pico inflacionario" por el dólar

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, desestimó que vaya a producirse un "pico inflacionario" ante el alza que viene experimentando el dólar. La escalada de la divisa norteamericana y su traslado a precios, que como publicó ayer El Cronista no se produjo aún, fue uno de los temas que se analizaron en la reunión de gabinete nacional que encabezó el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada.

"Así como estuvimos tranquilos cuando estaba rozando $ 15,20 (por dólar) ahora pensamos lo mismo", dijo el jefe de Hacienda ante el resto del gabinete y del jefe del Estado.

"Se ve un desenganche entre el valor del tipo de cambio y los índices de precios. Si no fuera así habría un pico inflacionario, que no ocurrirá", enfatizó el funcionario, quien ante Macri "relató como funciona" la fluctuación del dólar y remarcó que es un tema que "no preocupa", comentó el titular de Medios Públicos, Hernán Lombardi, en declaraciones efectuadas en la Sala de Periodistas de la sede gubernamental al dar precisiones sobre el encuentro.