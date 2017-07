Las heladas causan grandes pérdidas al agro paraguayo

El gobierno paraguayo anunció la puesta en marcha de un plan que destinará 109.600 millones de guaraníes (u$s 19,7 millones) a paliar los daños causados a los productores agropecuarios por las heladas que se registraron la semana pasada, las más intensas de los últimos 40 años.

Los cálculos que maneja el Gobierno cifran en 2600 los productores afectados y en u$s 25 millones las pérdidas en los cultivos, con especial incidencia en las plantaciones de tomate, sandía o locote.

El plan incluye un proyecto de reactivación financiera de u$s 14,8 millones.

Por su parte, el Banco Central del Paraguay mantuvo la estimación de crecimiento económico del país para el 2017 en 4,2% y mencionó que factores climáticos –en especial las intensas lluvias– afectaron negativamente a la ganadería y la construcción.

En contrapartida sectores como la manufactura -en especial la de bebidas, textiles y materiales de construcción- y el comercio se mostraron dinámicos y fueron ajustados al alza.

El país exportador de soja y carne vacuna cerró el 2016 con un crecimiento del 4,0% y una inflación del 3,9%.