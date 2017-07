Gobierno rediseña reforma política: Boleta Electrónica y fin de la PASO para 2019

A Mauricio Macri la elección venidera no le quita el sueño. Puede leerse como un slogan político solapado en la estrategia de "no campaña" que en el Gobierno no disimulan. Cerca del Presidente admiten que no hay que descuidar el contexto electoral, ya que un mal resultado en agosto, y más aún en octubre, puede influir en la recuperación económica a la que aspira y en la velocidad para aplicar los cambios políticos que pretende llevar adelante rumbo a 2019. Sin embargo, Macri cree que la gestión se impone incluso en tiempos de recambio legislativo, y por eso piensa en darle impulso a iniciativas que trasciendan su actual mandato.

Reflotar la reforma política que se frustró en el Senado será la primera meta poselectoral del Gobierno. Todavía genera malestar en Casa Rosada no haber podido aplicar la boleta única electrónica en todo el país. Y ese fastidio lo hacen público. "Es una vergüenza que todavía se siga votando con este sistema", opinó hace unos meses el jefe de Gabinete Marcos Peña. Los tiempos no dieron este año, pero para la presidencial que viene el macrismo está decidido a crear un proyecto de reforma política que logre consenso parlamentario y que, además de la Boleta Electrónica, proponga unificar la fecha de las elecciones en todo el país y, la más fuerte, promueva la eliminación de las PASO.

"Las creó el kirchnerismo como una herramienta para dividir a la oposición, y este año se está demostrando que casi ni se implementan en la práctica", esgrimen desde el Ejecutivo sobre las Primarias, que nacieron en 2009. El costo que representan, en torno a los $ 2800 millones este año, es otro punto a considerar, al igual que el rechazo que, según el Gobierno, tiene la mayor parte de la sociedad a participar de las internas.

La extinción de la PASO, en caso de tener el respaldo legislativo necesario, no está alineada con la posibilidad de eliminar las elecciones de medio término y unificar las legislativas con los años de comicios presidenciales. Las opiniones de la vicepresidenta Gabriela Michetti, que propuso el martes que los mandatos presidenciales vuelvan a ser de seis años, son escuchadas, pero no compartidas por muchos miembros de la mesa chica del Gobierno. La creencia que predomina al respecto, al menos hasta ahora, es que el formato de elecciones cada dos años es el que predomina en las democracias republicanas de primer mundo, a las que el Gobierno intenta copiar.

Ante la imposibilidad de avanzar con iniciativas que se frustraron en el Congreso, se escucharon voces que incluso llegaron a plantear la posibilidad de avanzar hacia una reforma constitucional en el largo plazo. "Sería necesaria, pero es inviable porque se necesitan tres cuartos de los votos", sostienen desde el oficialismo, descartando de cuajo esa chance. Otras reformas de fondo que en el Gobierno buscarán sacar adelante son la laboral, que tanta controversia generó la semana pasada, y la penal juvenil, que impulsa la baja de la imputabilidad a los 14 años y que intentarán tratar antes de fin de año.

La reunión de Gabinete que Macri encabezó ayer sirvió para empezar a aceitar el nuevo equipo, que en siete meses tuvo cinco bajas que obligaron a reordenamientos: Alfonso Prat-Gay, Susana Malcorra, Julio Martínez, Esteban Bullrich y Oscar, que dejó Comunicaciones pero sigue en Defensa. También, a poco más de dos semanas de las PASO, hubo menciones a la paridad que existe en la provincia de Buenos Aires entre la fórmula de Cambiemos y la de Unidad Ciudadana. Aun en el caso de perder por un margen corto con la ex presidenta Cristina Fernández, las mayores expectativas se depositan en las generales del 22 de octubre y en poder construir un triunfo nacional que dé aire para la segunda mitad de la gestión Macri.