Uruguay es sexto exportador de carnes con casi u$s 1000 millones

El Instituto Nacional de Carnes (INAC) de Uruguay señaló que el país está a un paso de alcanzar los u$s 1000 millones por exportaciones cárnicas, un 15% más que el ingreso de divisas logrado a esta altura en el 2016. De esta manera, se ubica en el "sexto puesto de mayores exportadores mundiales de carnes, luego de India, Brasil, Australia, Estados Unidos, y Nueva Zelanda, en ese orden", y Argentina en el puesto 10, señaló el INAC que elabora el ránking valorando varias bases de datos internacionales.

Históricamente, esa nación sudamericana se mantiene entre los puestos 7 y 6. En lo que va de 2017, ingresaron a Uruguay u$s 991 millones por exportaciones de carnes, en comparación con 859 millones del mismo período en 2016.

Los principales destinos de las carnes uruguayas son China, con el 40% de los embarques, la Unión Europea con el 21% y el Nafta con el 14%. Las carnes bovinas representan el 83,49% del total de las exportaciones y las ovinas, el 2,94%, añadió El Observador.

El consumo interno uruguayo representa un promedio de 58 kg de carne vacuna por persona y por año; y casi 100 kg si se agregan carnes de ave, cerdo y ovina.

Este año en Uruguay el precio promedio de la tonelada de carne vacuna exportada se ubica en u$s 3380, por debajo de los u$s 3408 de 2016. En el caso de la carne ovina está en u$s 4054, por encima del registro de 2016 al 15 de julio, u$s 4056.

En Buenos Aires, el director de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Bameule, indicó que la producción mundial de carne vacuna llegará este año a 63 millones de toneladas.

Agregó que el consumo en el mundo es "en promedio de 9 kilogramos por persona, por año, mientras el comercio mundial es de 10 millones de toneladas, un kilogramo por habitante en el mundo, es lo que se mueve de país a país".

Bameule destacó que Uruguay, con 58 kg, superó a la Argentina con 56 kg por consumidor, seguidos "por Brasil y Estados Unidos (37 kg), Chile (27), Unión Europea (16 kg); China (6 kg) e India con 2 kg".

"En el mundo la carne vacuna se ve como algo para festejar. El Mercosur está ofreciendo hoy al mundo el 25% de todo lo que se exporta internacionalmente", dijo Bameule en la Exposición Rural 2017 que congrega a los productores de la agroindustria argentina.