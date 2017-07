El gobierno de Colombia apuesta al crecimiento del sector de la moda

En la apertura de la 28 edición de Colombiamoda en Medellín, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que el gobierno colombiano dispone de unos u$s 21,8 millones adicionales para prestar al sector de la moda a través del estatal Banco de Comercio Exterior (Bancoldex).

En la actual edición de Colombiamoda que cuenta con 620 marcas expositoras se prevé que concurran 13.600 compradores de 56 países y se concreten negocios por u$s 350 millones. "Sólo este año, Bancoldex ha desembolsado unos u$s 11,2 millones para el sector, que están incluidos en los ya más de u$s 297,3 millones desembolsados, desde 2010, a 59.300 empresas", señaló Santos.

En este sentido, el gobernante señaló que prevén que el sector solicite otros u$s 21,8 millones en el segundo semestre, una cantidad que aseveró ya está disponible.

Santos también dijo que el Instituto para la Exportación y la Moda (Inexmoda) ha sido un "aliado incondicional" que ha "ayudado a construir un país en paz y con progreso". "Hace 28 años decidió lanzar el evento de Colombiamoda antes Colombiatex, para mostrarle al mercado lo que Colombia era capaz de hacer, qué bien ha salido esa apuesta", subrayó.

Destacó que en la feria se reúnen "cientos de empresas que transforman vidas, generando empleo, y miles de compradores que dinamizan la industria a través de los negocios".

"Si a la industria textil y de confecciones le va bien, al país también", agregó el presidente, confirmando con su presencia así como anteriormente había hecho su antecesor Alvaro Uribe la importancia que el gobierno asigna a este sector de la economía. El director ejecutivo de Inexmoda, Carlos Botero, sostuvo que "la apuesta del sector textil-confecciones colombiano es contribuir a la construcción de ese nuevo país que se va a formar en el posconflicto, luego de la firma del acuerdo de paz con las FARC".

Cifras oficiales indican que hasta noviembre de 2016, Colombia exportó 458 millones de dólares en confecciones, tejidos, hilados y fibras, principalmente a Brasil, Estados Unidos, Ecuador y México.

Santos explicó que están desarrollando un proyecto con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Inexmoda y la Revista Fucsia "para que los textileros y confeccionistas se diversifiquen y les den un valor agregado a sus productos".

En cuanto al Mercosur, el mandatario anunció que el país adelanta una actualización del acuerdo comercial vigente con este bloque que le permitirá al sector exportar 660 productos con normas de origen más flexibles y con cero arancel.

Por otra parte, Santos aseguró que el gobierno investiga a 77 compañías del sector por presunto contrabando.

"En este momento la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) está investigando a 77 empresas que registraron importaciones de confecciones a precios tan solo un poco superiores a los del umbral arancelario para determinar si se trata de acciones que buscan evadir los controles aduaneros". El mandatario precisó que como parte de la lucha contra ese flagelo, "gracias a la Ley Anticontrabando se han decomisado textiles y confecciones por unos u$s 41,2 millones y se han judicializado cerca de 1200 personas". Al respecto, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacoutore, le precisó a Efe que actualmente las autoridades adelantan la investigación para determinar la responsabilidad de las empresas.