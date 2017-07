El dólar alto le resta atractivo a las Letes entre minoristas

Hoy cierra una nueva licitación de Letras del Tesoro (Letes) en dólares estadounidenses por u$s 800 millones. La cuestión será si los minoristas, ante el alza del tipo de cambio, elegirán financiar al Tesoro.

En estos días, muchos inversores retail que venían haciendo carry trade empezaron a dudar de los rendimientos en pesos. "Tuvimos muchas consultas por Letes en el último mes, más que nada por la disparada del dólar", comentó Federico Llambi, portfolio manager de Quirón Asset Management.

Más allá del movimiento conservador que implica volver al dólar, desde el punto de vista de la inversión, los especialistas relativizaron el atractivo de las Letes. Marcelo Elbaum, director de Maxinver, afirmó: "Nosotros seguimos sosteniendo que el tipo de cambio va a ser de $18 en diciembre. Con ese supuesto, conviene invertir en Lebac, que de acá a fin de año rendirán un 11% en pesos".

En la misma línea, Llambi indicó: "El que se preocupa por la suba el dólar tiene que pensar si las Letes son el instrumento más conveniente para cobertura. Teniendo la posibilidad de comprar futuros, me parece que no son la mejor opción. Por ejemplo, comprando Lebac y cubriéndose del riesgo de tipo de cambio con futuros, se puede percibir una tasa combinada de 4%. Hay también opciones en fondos de inversión que rinden más que las Letes".

Más allá de eso, el ejecutivo explicó: "Como herramienta conservadora de ahorro, no me parecen mal invertir en Letes, sobre todo porque se vienen 2 meses de muchísima volatilidad. El ahorrista se queda tranquilo, aunque la tasa que no sea la más conveniente".

El Ministerio de Finanzas busca emitir u$s 500 millones en Letes con vencimiento al 9 de febrero de 2018 (196 días) y tasa nominal anual de 2,80%. Además, colocará u$s 300 millones en Letes que expiran el 13 de julio de 2018 (350 días) y ofrecen una tasa 3,07%. Al respecto, la CEO de Portfolio Personal, Paula Premrou, opinó: "Entendemos que la colocación tendrá alta demanda, con rendimientos que se mantienen atractivos para posiciones conservadoras que encuentran comparación con lo que ofrece un plazo fijo en dólares".