Preocupa la situación del astillero Ultrapetrol

Astilleros Ultrapetrol SA, anunció el despido masivo de trabajadores. La firma, ubicada en Punta Alvear, provincia de Santa Fe informó que la medida es "consecuencia de la falta de órdenes para la construcción naval, la situación del flete en el río y la ausencia de la materialización de los proyectos de Ley de Marina Mercante e Industria Naval que cuentan con media sanción del Senado Nacional".

La información fue confirmada por medio de un comunicado del Sindicato Argentino de Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval de la República Argentina (Saonsinra), que lleva la firma de su Secretario General, Juan Speroni. La organización sindical declaró el "estado de alerta y movilización" en defensa de las fuentes laborales.

"Es fundamental contar con una ley para la industria naval. Estamos muy cerca de tenerla pero hasta que ello no ocurra pedimos que el estado acompañe y apoye al sector para que no se generen nuevos despidos", dijo a Transport & Cargo Juan Speroni.

El dirigente sindical, integrante de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (Fempinra), agregó que "la firma obtuvo estándares de elevada competitividad y de producción a partir de los recursos humanos de trabajadores, técnicos y profesionales".

A fines de 2009 Ultrapetrol inauguró esta unidad productiva tras una inversión de u$s 55 millones. El astillero fue ganando prestigio como modelo productivo y especializado en la construcción de barcazas fluviales para el tráfico de la hidrovía Paraguay-Paraná. La obra, ubicada en un predio de 14 hectáreas unos 15 kilómetros al sur de Rosario, demandó u$s 30 millones para la planta industrial y otros u$s 25 millones para la producción, y generó más de 200 puestos de trabajo de manera directa.

A poco de iniciar operaciones, el fondo de inversión Southern Cross (SC) consiguió en 2012 la mayoría accionaria de Ultrapetrol con un desembolso de u$s 220 millones. SC es una de las principales transportadoras de la hidrovía y está controlado por Norberto Morita, ex CEO del grupo Bemberg.

Bajo techo

Al trabajar bajo techo y con la misma técnica productiva que la industria automotriz, el astillero está en posibilidad de construir dos barcazas semanales. Incluso el Ultrapertol llegó a exportar barcazas a Colombia y construyó remolcadores.

El empuje inicial con el que arrancó el astillero fue decreciendo y es así como hoy, la decisión del directorio de la empresa ha generando un cuadro de situación de angustia para un centenar de trabajadores navales y sus familias.

"En este marco la organización sindical ha resuelto declarar el estado de alerta y movilización no desestimando ningún tipo de acción que lleve a la defensa de los puestos de trabajo de los trabajadores" expresa el comunicado del Saonsinra.

"Ya pusimos al tanto de la situación a las autoridades del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Producción y Ministerio de Transporte", señaló Speroni.

Al cierre de esta edición, los representantes gremiales acordaban los últimos detalles para llevar a cabo una asamblea en la planta industrial donde se decidirán los pasos a seguir.