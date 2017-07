Quiénes son los candidatos de Trump para presidir el Fed

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio dos nombres el martes como posibles candidatos para liderar la Reserva Federal durante los próximos años: su actual jefa, Janet Yellen, y el asesor económico del mandatario, Gary Cohn, según afirmó en una entrevista en The Wall Street Journal.

Yellen, cuyo mandato de cuatro años expira en febrero, “está sin duda en la carrera” para ser reelegida, dijo Trump. Asimismo, Cohn, un expresidente de Goldman Sachs que dirige en la actualidad el Consejo Económico Nacional, “estaría seguro entre los candidatos”, agregó.

Trump refirió que es probable que haga el anuncio a fines de año, según el diario. También señaló que hay “dos o tres” aspirantes más, aunque declinó identificarlos.

Los comentarios de Trump podrían aumentar la especulación sobre quién se hará con el timón del banco central más influyente del mundo, que está liderando un giro global hacia una política monetaria más restrictiva.

El sitio web Politico reportó este mes que es cada vez más improbable que Yellen cumpla otro mandato y que Cohn es el candidato principal.

Cohn, un demócrata que está gestionando la búsqueda de candidatos por parte de la Casa Blanca, no trabajó en la campaña de Trump y solo le conoció tras la elección de noviembre. “He ganado mucho respeto por tener a Gary trabajando conmigo”, señaló el presidente al periódico.

Yellen sustituyó a Ben Bernanke al frente de la Fed en febrero de 2014, cuando la recuperación económica de Estados Unidos tras la crisis financiera de 2008 seguía en terreno poco firme. Como el desempleo ha caído desde entonces, ha supervisado cuatro alzas de las tasas de interés y pretende realizar al menos una más antes de que acabe el año.

“Me gusta. Me gusta su conducta. Creo que ha hecho un buen trabajo”, comentó Trump. “Me gustaría que las tasas siguieran bajas. Ella ha sido históricamente una persona partidaria de las tasas de interés bajas” agregó.

Durante la campaña presidencial de 2016, Trump acusó a la Fed de mantener bajos los tipos para ayudar al presidente Barack Obama. No obstante, en una entrevista en abril con The Wall Street Journal, Trump no descartó un segundo mandato de Yellen.