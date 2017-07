Más tensión entre la Nación y Córdoba, ahora por las estadísticas de pobreza

El titular del INDEC, Jorge Todesca, lamentó hoy las críticas que hizo el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, a las mediciones de pobreza en esa provincia y le pidió que ‘busque un nuevo director‘ del organismo de estadísticas cordobés porque ‘le ha informado mal‘ y ha incurrido en la ‘manipulación de datos‘.



El gobernador había calificado de “burla” a los cordobeses las mediciones del INDEC porque “hace poco tiempo sacó que el Gran Córdoba” tenía un “40,5 por ciento de pobreza‘ y en los datos sobre ‘el primer trimestre aparece la sorpresa de que son 29 por ciento. La verdad no le creo a ninguno de los dos‘ guarismos, aseguró.



Cuando se le preguntó hoy al respecto por radio Mitre Córdoba, el titular del INDEC sostuvo: “La medición no la hicimos nosotros, le han informado mal al gobernador”, sino que “la hizo la Dirección de Estadísticas de Córdoba, usando los datos del relevamiento que se va a hacer, que no debían procesarse trimestralmente, como hizo el director de Estadísticas de Córdoba, sino semestralmente. Me apena el juicio del gobernador, a quien respeto mucho”, dijo.



Por ese motivo, Todesca le recomendó a Schiaretti echar al titular del organismo de estadísticas de la provincia, Héctor Conti.



‘La que está funcionando muy mal es la Dirección de Estadísticas de Córdoba. Yo diría que (el gobernador) tiene que buscar un nuevo director de estadísticas para Córdoba. No puede sostener discusiones técnicas porque no tiene la formación para hacerlo‘, remarcó.



El jefe del INDEC consideró que Conti “le ha informado mal al gobernador‘ sobre las mediciones de pobreza en la provincia y lo acusó de haber incurrido en la ‘manipulación de las estadísticas‘ y haber actuado de forma ‘muy irresponsable, confundiendo al gobernador y a los cordobeses”.



Además, la Dirección de Estadísticas de Córdoba “rompió un acuerdo escrito”, si es que “pasó inconsultamente a otra institución privada o pública, los datos” del INDEC, dijo.



Los datos de pobreza cuestionados por Schiaretti fueron publicados por una consultora privada con sede en Córdoba que usa datos oficiales para sus análisis.

Este es el tercer cruce entre autoridades provinciales y nacionales en los últimos días. Todo empezó hace un par de semanas, cuando en su visita a C‘rodoba Macri le reclamó a Scharetti que baje ingresos brutos para créditos hipotecarios, a lo que el gobernador contestó con un histórico reclamo por deudas que la Nación tiene con esa provincia. Pese a todo, ayer el gobierno de Córdoba anunció que adoptaría esa medida, pero al anunciarla, el mandatario mediterráneo insistió con sus críticas a la administración de Mauricio Macri por las deudas.