De Pablo: "Los Gobiernos siempre dicen que está todo bajo control"

El economista Juan Carlos de Pablo señaló hoy que aunque el Gobierno dice que "está todo bajo control" y que "la suba del dólar está dentro de lo planeado" eso "no se lo cree nadie" porque "el componente de incertidumbre que tenemos en la Argentina es altísimo."

Acerca de la suba que viene experimentando el dólar, relativizó: "hoy sobre el dólar van a actuar treinta y dos fuerzas y vas a tener oscilaciones durante el mismo día".

"Las dinámicas de corto plazo son difíciles de predecir y estas escaladas también en algún momento se pinchan" aseguró al mismo tiempo que dijo: "En el cortísimo plazo las decisiones de stock dominan las decisiones de flujo. Nadie me va a decir que en los últimos tres días aumentó el dólar porque no sé qué pasó con el mercado de las verduritas en Filipinas. Lo más probable es que si pasó algo es porque alguien cobró Lebacs y no las cambió."

Con respecto a cómo está actuando el Banco Central, De Pablo dijo: "Los muchachos del Banco Central dicen que ellos miran la tasa de inflación más que el dólar pero imaginate que el dólar se vaya a ochenta, lo mas probable es que algo hagan".

"No hacen intervenciones directas pero:"Lo que leí ayer es que arrancó para arriba y de repente el Banco Provincia vendió. ¿Por qué vendió? ¿Vendió porque Sturzenegger dijo yo no quiero salir pero vendé? ¿O vendió porque había recibido el último bono?", se preguntó De Pablo en diálogo con radio Mitre.

En relación a las declaraciones de funcionarios que tratan de llevar calma al mercado, el economista sostuvo que "siempre tienen un valor relativo" y que "si hay un problema y el funcionario dice que no le preocupa, tenés dos problemas.

"Estoy convencido que hay un problema objetivo, porque vos preguntás quién está a cargo (de la economía) y los funcionarios se miran", dijo.

Por último se refirió al argumento que esgrime el Central de que cuenta con reservas suficientes para controlar una suba prolongada en la divisa, ironizó: "Si el tipo de cambio es libre las reservas son irrelevantes" y explicó; cuando salís a aplacar el tipo de cambio con reservas, éste deja de ser libre y estás cambiando la política monetaria".