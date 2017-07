Andes Energía se fusionó con Mercuria e invertirán u$s 160 millones en Vaca Muerta

La empresa Andes Energía (AEN) anunció ayer su fusión con Petrolera El Trébol (PETSA), la subsidiaria para la exploración y producción de gas en Argentina del grupo suizo Mercuria. Así, formó Phoenix Global Resources, una compañía que tendrá como misión operar en la formación neuquina de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta, donde prevé invertir cerca de u$s 160 millones el año que viene.

Mercuria, una firma especializada en la transacción de commodities a nivel global, ya participaba con un 8% de AEN y ahora se quedará con el 75,38% de la nueva sociedad, al tiempo que los accionistas de AEN (entre ellos, Daniel Vila y José Luis Manzano), tendrán el restante 24,62%.

En los papeles, AEN anunció una combinación condicional con Trefoil Holdings, sociedad indirectamente titular del 99,99% de PETSA.

AEN y PETSA, ahora Phoenix Global Resources, combinan reservas por un total de 63 millones de barriles de petróleo equivalentes (BPE) y una producción superior a los 11.500 barriles diarios, detalló la firma. En el reservorio de Vaca Muerta -el más importante de petróleo y gas no convencional fuera de los Estados Unidos- cuentan juntas con 300.000 acres netos (unas 120.000 hectáreas), con lo que Phoenix Global Resources será la empresa independiente con mayor cantidad de acreaje en el área.

"En el primer cuatrimestre de 2017, PETSA realizó un descubrimiento en el área de Puesto Rojas de la formación Vaca Muerta. Un estudio de recursos demostró su potencial: contiene más de 400 millones BPE (mejor estimación de recursos recuperables). Vaca Muerta, en la actualidad, es la única formación en producción de petróleo shale de manera rentable fuera de América del Norte", dice el comunicado.

Entre los activos más destacados de Phoenix se encuentran, entre otros, los yacimientos mendocinos de Chachahuén, el descubrimiento de petróleo convencional más importante en los últimos años en el país, donde también participa YPF; Puesto Rojas, con muy alto potencial para el desarrollo de shale y de petróleo no convencional y Santa Cruz Sur, con producción y reservas significativas de gas y petróleo.

Nicolás Mallo Huergo, actual chairman de AEN y futuro director no ejecutivo de Phoenix, aseguró: "Esperamos que este acuerdo genere sinergias operativas y cree una compañía independiente líder en la exploración y producción de hidrocarburos con fuerte foco en Vaca Muerta".

A su vez, el chairman de Phoenix Global Resources, el inglés Michael Rake, dijo en la comunicación a los inversores que ve un gran potencial en la Argentina "en la medida que el clima político y de negocios del país ha mejorado".

El anuncio de AEN también cuen

ta con un apartado en el que detalla sus recursos financieros. "Programa de trabajo financiado mediante un crédito con una afiliada de Mercuria EG, integrado por un préstamo a plazo por aproximadamente de u$s 87 millones y una línea de crédito permanente por un monto cercano a u$s 73 millones, condicional a la finalización de la Transacción y la Admisión. El Grupo Integrado tendrá un perfil financiero mejorado con ingresos proforma 2016 de u$s 181,9 millones y EBITDA proforma 2016 de

u$s 57,2 millones. Los directores actuales y directores propuestos consideran que el Grupo Integrado se encontrará en una mejor posición para acceder a capital adicional", explicaron.