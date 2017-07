Junto a jubilados, Massa criticó al Gobierno

El primer precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires del frente "1País", Sergio Massa, advirtió ayer que "la economía no funciona" porque desde el gobierno "le sacaron dinero a los que no le tenían que sacar, para darle a los que no le tenían que dar". "En lugar de que paguen los jubilados, deberían pagar las mineras. Está en juego la calidad de vida de nuestros jubilados", apuntó. Massa durante su visita al centro de jubilados San Lorenzo, en el partido bonaerense de Pilar.

"El Gobierno tiene que cambiar la política económica y poner en primer lugar a los jubilados como eje de su agenda. Tiene que terminar con su política económica insensible y para pocos, y ayudar a los jubilados que cada día están peor", enfatizó el tigrense.

En ese marco, afirmó que desde su espacio están "listos y con el equipo preparado para devolverle el lugar central que tienen que tener los jubilados, porque ellos no invierten en acciones o en bonos, la gastan en las cosas más elementales que hacen a su vida, y así mueven el comercio".

Por último, Massa afirmó que junto a su compañera de fórmula, Margarita Stolbizer, tomaron "la decisión de defender a los jubilados, porque mientras el kirchnerismo y el macrismo se tiran bolsos y basura, los jubilados pierden todos los días un poco más". "En un país en el que parece que sólo vale tirarse basura de un lado a otro, nosotros tenemos un equipo y propuestas para cambiar la realidad que hoy nos duele", dijo.

Stolbizer, por su parte, cuestionó "el impacto de las importaciones en la industria textil, que es abrumador". Y explicó: "Creemos que los emprendimientos familiares dinamizan la economía, y por ese motivo el Estado debe garantizarles herramientas".