Boudou pidió que declaren Echegaray y Daura

El ex vicepresidente Amado Boudou pidió que el ex jefe de la AFIP del kirchnerismo Ricardo Echegaray; la ex jefa de la Casa de Moneda Katya Daura y el relator y periodista Víctor Hugo Morales sean convocados como testigos del juicio oral al que será sometido por el caso de la ex Ciccone Calcográfica, trascendió de fuentes judiciales.

En el marco de la presentación de pruebas de cada una de las partes, la defensa de Boudou, a cargo de Eduardo Durañona, solicitó la convocatoria al debate de unos 60 testigos, entre ellos Echegaray y Daura, que habían sido acusados por el fiscal Jorge Di Lello en la causa

La lista también incluye a Morales y a otros periodistas, y al abogado Fabián Carosso Donatiello, quien aparecía alquilando el departamento de Boudou en Puerto Madero que después habría ocupado el monotributista Alejandro Vandenbroele, a cargo de The Old Fund, la firma que se quedó con la ex Ciccone.

Además la defensa solicitó peritajes sobre el origen de los fondos con los que se compró la histórica imprenta y cómo funcionaba la empresa.

El planteo de la defensa de Boudou forma parte de la antesala al juicio oral que llevará adelante el Tribunal Oral Federal 4, y donde también hacen sus pedidos cada uno de los acusados, la fiscalía y las querellas de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera (UIF).

La causa investiga si Boudou –cuando era ministro de Economía– y su amigo Núñez Carmona adquirieron, a través de la sociedad The Old Fund SA y de Vandenbroele, el paquete mayoritario de Ciccone Calcográfica SA (actual Compañía de Valores Sudamericana), y si consiguieron que la Justicia levantara la quiebra.