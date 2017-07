Barletta será el nuevo embajador en Uruguay

El diputado radical Mario Barletta confirmó que aceptó el ofrecimiento del presidente Mauricio Macri para convertirse en embajador argentino en Uruguay y el jueves próximo se reunirá con el canciller Jorge Faurie y con el saliente diplomá-tico Guillermo Montenegro para evaluar los pasos de la transición.

Montenegro es precandidato a diputado nacional en Buenos Aires mientras que Barletta fue de alguna manera vetado por la Casa Rosada para las listas santafesinas entre otras cosas por haber hecho campaña contra Miguel Del Sel cuando no existía Cambiemos en Santa Fe.

"Sí, he aceptado la propuesta. Hemos tenido con el Presidente diferentes conversaciones y concretamente me ofreció el puesto. Me enorgullece, siento que es una gran oportunidad y cada vez que pasa el tiempo me entusiasmo más", señaló Barletta a la agencia NA sobre el ofrecimiento que llega tras el enojo de gran parte del radicalismo por la conformación de listas en algunos distritos, como el santafesino.

El exintendente de Santa Fe se reunirá este jueves con Faurie y Montenegro, que se encuentra abocado de lleno a su campaña a diputado nacional por Cambiemos, para "analizar la transición y los pasos para llevar adelante" en su nuevo cargo.

Si bien el Senado deber aprobar el pliego que envíe el Poder Ejecutivo para que quede formalmente nombrado en el puesto, en el Gobierno confían que para octubre o noviembre próximo el nuevo embajador ya esté en funciones en Montevideo.

El ofrecimiento al ex presidente de la UCR -cuyo mandato como diputado nacional vence en diciembre- es un guiño del Gobierno luego de los roces entre el PRO y la UCR.