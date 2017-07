Techint y Royo venderán caños de aceroal Estado para ampliar tres gasoductos

El Ministerio de Energía y Minería oficializó ayer la adjudicación de las compras de caños de acero a Siat, Siderca (dos empresas del grupo Tenaris, de Techint) y Royo para el programa "Ampliación del Sistema de Transporte y Distribución de Gas Natural" en los gasoductos Cordillerano-Patagónico; de la Costa; Regional-Centro II y Tandil-Mar del Plata, por un total de u$s 33.962.227,60 y $ 20.102.140,28.

Mediante la resolución 241-E/2017, publicada ayer en el Boletín Oficial con la firma del ministro Juan Aranguren, el Estado también descartó a la firma china Sinopec porque "su oferta no resultó admisible, por no cumplir con los requisitos mínimos estipulados en la documentación licitatoria". Curiosamente, la semana pasada se conoció que el chino Zhai Huihai, presidente de Sinopec Argentina, decidió suspender inversiones por u$s 300 millones, enojado y atemorizado por haber quedado en medio de un piquete en Santa Cruz, provincia atrapada por los conflictos gremiales.

El proceso de compra de los caños empezó el 7 de febrero, con el llamado a licitación pública nacional y un presupuesto original de $ 596.294.236,91, con el IVA ya incluido. Según pudo saber este medio, el resto de las adjudicaciones (para adquirir compresores y el montaje de la obra) se realizaría a lo largo de esta semana.

Las seis empresas que se presentaron a la licitación para vender motocompresores al Estado son Palmero San Luis; Galileo Technologies; Gea Process Engineering; Turbodisel; Exterran Argentina e Industrias Juan F. Secco. En esta etapa están en juego $ 160 millones.

Las obras servirán para abastecer de gas natural a unas 140.500 familias (aproximadamente 562.000 personas) en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén, Río Negro y Chubut, y la inversión total es de $ 4078 millones. Todas las obras tienen un plazo estimado de ejecución de doce meses, a partir del inicio.

La construcción del Gasoducto Regional Centro II sumará a unos 34.000 usuarios a la red de gas natural en las localidades santafesinas de Esperanza, Rafaela y Sunchales. El presupuesto es de $ 1300 millones y habrá una vinculación con el ya existente Gasoducto Regional Centro cerca del pueblo de Recreo, donde se conectará con el Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA).

Con la ampliación del Gasoducto de la Costa y el Tandil-Mar del Plata se llegará a 30 localidades y se agregarían 80.000 clientes. El Estado pagará $ 1078 millones.

En tanto, la ampliación del Sistema Cordillerano-Patagónico demandará $ 1700 millones para adicionar unos 22.000 usuarios a la red.