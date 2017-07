Fondo buitre gana u$s 140 millones por el Ciadi

El fondo especulativo Burford Capital Limited estimó que obtuvo una ganancia de u$s 140 millones tras haber financiado el juicio contra el Estado argentino por la estatización de Aerolíneas Argentinas. En un comunicado enviado ayer a sus inversores, indicó que se trata de una ganancia del 976,92% para los integrantes del fondo estadounidense especializado en litigios, respecto de los u$s 13 millones puestos para llevar adelante la demanda.

"El tribunal de arbitraje falló contra la Argentina, exigiéndole que pague u$s 324.254.807 en daños", señaló el fondo, que agregó que "el derecho de Burford depende de un número de variables que todavía no se conocen con precisión, pero está estimado en un rango de u$s 140 millones".

El grupo español Marsans (Teinver) al que el kirchnerismo le expropió Aerolíneas Argentinas en 2008 le había vendido en 2010 los derechos del litigio ante el Ciadi al fondo Burford Capital Limited, con oficinas en Nueva York, Londres y Chicago.