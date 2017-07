Otra vez falló HBO Go a la hora de "Game of Thrones" y los clientes explotaron en las redes

Un nuevo capítulo de la séptima temporada de la serie "Game of Thrones" se estrenó el domingo pasado.

Sin embargo, la aplicación de streaming del canal HBO, la recientemente lanzada HBO Go, no soportó la alta demanda de los usuarios y colapsó. Esto ya había ocurrido la semana pasada, cuando se estrenó el esperado primer episodio.

HBO Go es la plataforma del canal de televisión premium para ver la programación de la señal en vivo u on demand, y se puede utilizar tanto a través de un operador de cable como de forma independiente a través de Google Play y App Store, pagando en este caso u$s 10,99 por mes, aunque a modo de promoción el primer mes se está ofreciendo gratis.

Según reportaron usuarios de las redes sociales, las personas que entran a la plataforma para ver el estreno se encuentran con una pantalla negra que les informa del error.

Ante la gran cantidad de quejas, desde la empresa informaron en su cuenta de Twitter que la culpa es del exito mundial de la serie, que trabajan para solucionar el problema "a largo plazo", confirmando efectivamente que hay usuarios que no pueden acceder a la transmisión.

Y muchos de ellos hicieron saber su gran disgusto también utilizando Twitter, algunos mediante insultos muy subidos de tono: "Alguna demanda colectiva a la que me pueda unir para que #HBOGO me devuelva el cobro de la suscripción? El fiasco que nos dejó sin #DominGOT"; "Cuando los de HBO Go traten de hacer el cargo a mi tarjeta desactivada sentirán lo mismo q yo al no poder ver GoT en su shitty app"; "Intentar no piratear es imposible en este país! Gracias @HBOLAT por cagarme el domingo #HBOGO #HBONOT"; y "Aún no puedo ver el primer capítulo de #GoTS7 porque la app de #HBOGO no funciona... Y hoy me hicieron el primer cobro de la suscripción".

El debut de la séptima temporada de "Game of Thrones" marcó un hito para HBO, que vio cómo el programa se convirtió en su estreno más visto de todos los tiempos, con una cifra que (en Estados Unidos) alcanzó los 16 millones de espectadores, lo que superó en 50% la audiencia de la sexta temporada.

Pero más allá de eso, la serie fue también la más "pirateada", con 90 millones de descargas y visualizaciones ilegales a lo largo del mundo, según datos de la consultora Muso, relevados por la publicación Business Insider. O sea que seis veces más personas vieron la serie de forma "ilícita".

La mayoría de estos "piratas" recurrieron a sitios de streaming, seguidos por los que usaron sitios de torrent y por las descargas directas. Según expertos, las fallas de HBO Go pueden contar también como un factor que ayuda a incrementar la cifra de reproducciones ilegales.