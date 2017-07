Cresta Roja: un conflicto con despidos, amenazas y trompadas

Tras cortar la autopista Ricchieri y luego de ser desalojados por Gendarmería, trabajadores de Cresta Roja continuarán mañana con su reclamo por la reincorporación de 51 despedidos y la reapertura de las dos plantas cerradas por la empresa.

El conflicto comenzó cuando Cresta Roja, que cuenta con unos 2250 empleados en las localidades bonaerenses de Monte Grande y El Jaguel, dispuso el cierre preventivo de las plantas por considerar que el gremio que reúne a sus operarios no acató la conciliación obligatoria dictada el viernes pasado por el Ministerio de Trabajo.

Una fuente cercana a la empresa consultada por El Cronista señaló que "las plantas están cerradas porque el sindicato no acató la conciliación obligatoria y si la gente no va trabajar, no podemos cargar pollos que se mueran en los camiones".

"Con los 51 despedidos no hay vuelta atrás, porque no son trabajadores, son barrabravas que tienen amenazados a toda la planta. La comisión interna no puede ingresar a la planta porque está amenazada. Agarraron a las piñas dos veces al gerente de Recursos Humanos. A los directivos los tienen amenazados también", afirmó.