Dólar récord, intervención oficial, mercado de futuros y pronósticos para fin de año

El día empezó complicado en el Banco Central: un corte de luz bloqueó durante un rato las operaciones en la sede de Reconquista, casi en sintonía con el momento en que la cotización del dólar empezaba su camino ascendente para tocar durante la jornada sus valores históricos, tanto en el mercado minorista como en el mayorista.

La rueda mayorista abrió en $17,40 y durante media hora el billete cotizó estable, e incluso llegó a tocar el mínimo de la jornada al bajar un centavo y cotizar $17,39. El primer salto en la cotización fue en torno de las 10:30, uno más a las 11 de la mañana y dos nuevas subas entre las 12 y las 12:30 del mediodía. Pero la mayor volatilidad se dio a partir de las 13:45, cuando la cotización subió sostenidamente durante casi 45 minutos, y cerca de las 14:30 tocó el máximo del día, y también máximo histórico: en el mercado mayorista llegó a venderse la divisa a $17,66 por cada billete verde.



Pero la disparada del dólar no duró mucho, porque apenas tocó el máximo, el Banco de la Provincia de Buenos Aires se metió en el mercado y, con la venta de u$s 40 millones en operaciones sucesivas logró, en minutos, volver a colocar el dólar en torno de los valores de apertura de la rueda.

Mientras todo esto pasaba en el mercado mayorista, el dólar minorista también tocó un récord y operó muy cerca de los $18. Como la intervención del banco público fue casi al final de la rueda, la baja no llegó a pasarse al mercado minorista.

La volatilidad de las últimas semanas se profundizó en las tres últimas ruedas, que registraron una suba de 76 centavos en el mercado minorista.

Perspectivas

Los contratos a futuro, en tanto, cotizaron hoy a $19 para diciembre de este año. Este valor está por encima de lo que los analistas habían pronosticado en dos relevamientos importantes: el que realiza el Banco Central todos los meses (REM), y también en el que hace El Cronista (EMEC).

En el REM, los pronósticos respecto del tipo de cambio nominal promedio mensual esperado para fines de 2017 alcanzan los $ 17,80.

En la EMEC, los analistas consultados estimaron que el valor para diciembre de este año será de $18,32 (en el promedio de respuestas) o de $18,15 (si se toma la mediana). Para este año, la proyección más baja de la EMEC para diciembre es de $ 18 y la más alta de $ 20, mientras que para fines del año que viene, el valor esperado es de $ 21,23 según el promedio y de $ 20,87 por la mediana de respuestas.

Poder de fuego

Ya antes de la intervención oficial previa al cierre de operaciones, los operadores daban por hecho que el Gobierno saldría a enfriar al mercado. “Creo que hasta acá llego el dólar, ya que no creo que el gobierno quiera encarar las elecciones con un tipo de cambio recalentado”, dijo un operador a Cronista.com.



Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones, coincidió: "Al menos hasta las elecciones puede haber mayor volatilidad, pero desde el Gobierno tienen todas las herramientas para que no se escape de un rango entre $ 17,75 y $ 18. Intervendrá con alguna política para que no haya una corrida mayor". De todos modos, apuntó también que cree que "mientras esto no se vaya a la inflación, el Gobierno no se siente tan incómodo con la suba".

Juan Manuel Palacio, productor del Mercado de Valores, evaluó por su parte como "lógico" que "ante un escenario electoral incierto, al menos por lo que van mostrando las encuestas, haya una mayor tendencia a la dolarización de carteras", pero destacó también que "no se ven volúmenes operados importantes ni grandes órdenes de compra que intuyan a pensar en un desarme masivo de posiciones en pesos para pasarse a dólares".