Ferreres: la industria creció en junio 5,9% y logró su cuarto mes consecutivo en alza

La actividad industrial creció en junio 5,9 por ciento respecto a igual mes del año anterior, estimó un informe del Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres que destacó que es el ‘cuarto mes consecutivo en terreno positivo‘, y así acumuló en el primer semestre una suba de 0,5 por ciento interanual.



De acuerdo a sus proyecciones, la actividad fabril registró en junio una suba de 0,5 por ciento comparado con mayo en la medición desestacionalizada.



‘Desde el piso alcanzado en octubre pasado, la industria manufacturera acumula un crecimiento del 5,7 por ciento. Si bien este resultado es significativo, queda claro que no todos los sectores están reaccionando de la misma forma y son 8 rubros los que no logran aun salir del terreno negativo”, destacó.



A su vez, puntualizó que el sector manufacturero se expandió en el segundo trimestre 4 por ciento interanual.



El informe precisó que el rubro de mayor dinamismo en junio fue Minerales no metálicos con un aumento de 12,7 por ciento interanual a raíz de un incremento de 15,2 por ciento en los despachos de cemento, con lo cual el sector acumuló en el primer semestre un repunte de 7 por ciento.



El segmento de Maquinarias y Equipos exhibió en junio un crecimiento de 11,8 por ciento interanual impulsado por la producción de maquinaria agrícola y automotores, y totalizó en el semestre un alza de 5,4 por ciento.



Por otro lado, el informe señaló que ‘si bien aún no logra recuperar el terreno perdido en el primer semestre, se empieza a notar una recomposición en la industria de alimentos y bebidas que crece a un ritmo de 4,4 por ciento interanual”.



También remarcó que el sector Metálicas básicas en junio ‘anotó la suba más alta desde el comienzo de 2017 de manera interanual (12,1 por ciento)‘ y sumó en el semestre un ascenso de 4,6 por ciento. “Particularmente, los laminados calientes impulsaron la suba al aumentar un 22,2 por ciento anual, seguido del aluminio que varió 11,8 por ciento”, explicó.



Por el lado negativo, el informe subrayó que la industria del papel en junio “sufrió la peor caída‘ desde el inicio del año con una retracción de 14,6 por ciento, y acumuló en el semestre una baja de 6,6% y ‘sin visibilizarse un horizonte temprano de recuperación”.