Macri lo pidió y Córdoba bajará ingresos brutos para los créditos hipotecarios

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, anunció hoy, en línea con un reclamo del presidente Mauricio Macri, la baja del impuesto de Ingresos Brutos en los créditos para la vivienda del 8% al 1,5%, pero volvió a cuestionar a la Casa Rosada al reclamarle “un federalismo en serio” y que “deje de quedarse con recursos que son de las provincias”.

“No soy una persona necia, y cuando el Presidente me mencionó el tema, averigüé y la Cámara de la Construcción me dijo que esta medida podía abaratar la cuota de las familias que toman un crédito para la vivienda”, explicó el mandatario cordobés al confirmar la medida, en medio de la creciente tensión que mantiene con el Gobierno nacional.



La baja de Ingresos Brutos en los créditos para la vivienda será del actual 8% al 1,5% y comenzará a regir desde este martes, se informó oficialmente.



Schiaretti anunció la medida al disertar en el seminario ‘El comercio y el contexto político-económico‘, que se desarrolla en el Sheraton Hotel de la capital cordobesa y que es organizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y la Cámara de Comercio de Córdoba.



La semana pasada, Macri y Schiaretti se habían cruzado en una conferencia de prensa luego de que el mandatario nacional le pidiera bajar Ingresos Brutos para alentar inversiones.



Ahora, el gobernador cordobés anunció esa medida reclamada por el jefe de Estado pero sin escatimar críticas contra la gestión nacional, con la que Schiaretti comenzó a tener enfrentamientos pese a la buena sintonia que habían desarrollado durante el año pasado. En su discurso, Schiaretti afirmó que “es la oportunidad para discutir el federalismo en serio, dar vuelta 200 años de centralismo porteño y que la Nación deje de quedarse con recursos que son de las provincias‘.



“Es hora que en un plazo prudencial se le quite a Capital Federal los subsidios por sobre el interior y así pueden devolverle a las provincias lo que es nuestro y que hace 30 años el Estado nacional se viene apropiando‘, reclamó en el pasaje m s duro de su exposición.



Asimismo, se preguntó por qué los cordobeses ponen al año ‘23 mil millones de pesos en concepto de retención a la soja y sólo vuelve 2 mil millones, mientras que agregó: ‘Todos los recursos extras quedan en Buenos Aires‘.



Finalmente, el gobernador sostuvo que actualmente la provincia ejecuta “el mayor plan de obra pública de su historia”, gracias a haber recuperado recursos que el anterior gobierno nacional retenía, a raíz de un juicio que Córdoba llevó a la Corte Suprema de Justicia.



En la conferencia de prensa que habían compartido Schiaretti y Macri el pasado 12 de julio, el Presidente planteó: “Tenemos que trabajar juntos en bajar los impuestos, porque los impuestos nos están matando. Hay que trabajar en una reforma impositiva para que haya más trabajo y reducir la pobreza‘.



Acto seguido, el gobernador le respondió que eso se iba a poder concretar “cuando la Nación devuelva lo que corresponde desde hace más de 30 años‘ a Córdoba, en alusión a los históricos reclamos de deuda por Coparticipación Federal.

