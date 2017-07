Si la economía deja sabor apoco, es porque se miran máslas metas que los resultados

La única explicación que tiene el efecto casi paralizante que provoca la incertidumbre electoral reinante estos días es la creencia de que los procesos políticos se resetean después de que se los juzga en las urnas.

Es cierto que hay un efecto político diferente en función del resultado, ya que de eso se trata una elección. Pero inversores y empresarios (y por contagio, ahorristas y comerciantes) perciben que si al Gobierno no le va muy bien, los cambios en marcha perderán solidez, y lo que cabe esperar hacia adelante es un derretimiento de lo hecho hasta ahora.



La Argentina que asume este visión es el país del stop and go, el mismo que no considera un problema que las reglas de juego -tanto institucionales como económicas- se alteren cada dos o cuatro años, como si no hubiese una continuidad en los objetivos del Estado.

Sin embargo, los analistas coinciden en que las elecciones legislativas no generarán una modificación sustancial en el escenario político.

Cualquiera sea la cantidad de votos que sume, el Gobierno ya sabe que no tiene chance de controlar ninguna de las dos cámaras del Congreso, y como mucho, espera sumar diputados y senadores a sus bloques que le faciliten la negociación de las leyes con la oposición. Aunque Cristina Kirchner ocupe un lugar en la Cámara alta, su desembarco formalizará la división del peronismo, un factor que a la Casa Rosada le conviene en todos los sentidos.

Si la coyuntura hoy no favorece a Cambiemos también es porque el Gobierno se puso metas altas: bajar la inflación de 35% a 21% sería una gran batalla ganada, de no ser por el objetivo de 17%. El oficialismo se equivocará si borra de la campaña a la economía, y con ella a los perdedores de esta parte del ciclo. Si no los incluye como parte del camino, nadie pensará que lo que viene puede ser mejor para todos.