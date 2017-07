"Mi villano favorito 3" ya es la película más vista del año con 3 millones de espectadores

La tercera parte de "Mi villano favorito" se convirtió en la película más vista del año en Argentina. Al jueves 20 de julio su total era de 2.778.280 espectadores. De esta manera superó a "Rápidos y furiosos 8", que se mantenía en el primer puesto con 2.698.335. Pero ya con los números del fin de semana, debería estar alcanzando fácilmente los 3 millones de público. El film animado de Universal logró esta marca en el día 22 de su exhibición comercial. Y con las vacaciones de invierno recién estrenadas, el recorrido que tiene por delante es aún muy rendidor, según evalúan desde la consultora Ultracine.



En el inicio de su cuarta semana en cartel se mantuvo en el primer puesto del top ten con 78.283 personas en 331 pantallas.

La tercera parte de esta saga ya superó, también, las ventas de la segunda entrega, estrenada en julio de 2013. La primera secuela había cerrado su recorrido comercial con 2.611.023 tickets.

Sin embargo, todavía está lejos de las ventas logradas por "Los Minions" en julio de 2015. El spin-off de la saga se mantiene como la película más exitosa en la historia del cine moderno en Argentina con 4.933.196 entradas vendidas.

Con un costo de producción de "solo" u$s 80 millones, en los Estados Unidos, lleva recaudados u$s 213 millones y a nivel global un total de u$s 727 millones.

La primera entrega de "Mi villano favorito" recaudó más de u$s 543 millones en 2010 en todo el mundo, y en Argentina vendió 577.954 entradas en 17 semanas en cartel.

Su secuela de 2013 casi duplicó esa suma al alcanzar los u$s 970 millones, de acuerdo con cifras de Box Office Mojo. En el país quintuplicó la convocatoria de la primera en 20 semanas.

Sin embargo, la mencionada "Los Minions", basada en las simpáticas criaturas amarillas que aparecen en la saga, se convirtió en 2015 en la más redituable de todas al ingresar unos u$s 1160 millones. Obviamente ya tiene agendada una secuela para julio de 2020.

Esta nueva entrega, que cuenta en la versión en inglés con las voces de Steve Carell, Kristen Wiig y Miranda Cosgrove, entre otros, muestra el encuentro entre Gru y su hermano gemelo, Dru. Al desconocer su existencia, se inicia una rivalidad y el deseo de establecer un lazo familiar. Pero Gru también tendrá un nuevo archienemigo: Balthazar Bratt, una antigua estrella infantil de la televisión de los ?80 que al quedar en el olvido se obsesionó con el personaje que interpretaba.