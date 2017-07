El espejo de la corrupción en el fútbol

El 18 de julio pasado la noticia del arresto de Ángel María Villar Llona, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), su hijo Gorka Villar Bollaín y Juan Padrón (vicepresidente económico), conmocionó al mundo futbolístico.



En la llamada Operación Soule se investigan los presuntos delitos de corrupción que habría cometido la RFEF entre particulares, por caza de votos, falsedad, administración desleal y apropiación indebida.



El nombre Soule alude al sangriento juego de pelota de la Edad Media, cuyo balón era una vejiga de cerdo rellena de heno o una bola de madera, con dos bandos que corrían por los bosques con el objetivo de depositarlo en un lugar determinado, por ejemplo, en una iglesia.



Se jugaba con todo el cuerpo y no existían reglas precisas, hasta que el rey de Francia, Carlos V, lo prohibió en 1365.



El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, sospecha de quien desde hace 28 años preside la RFEF y de su hijo, por presunto desvío de fondos en al menos 10 partidos amistosos de la Selección española (2009-2012).



Dos de ellos, disputados con la Selección Argentina (2009 y 2011). La maniobra consistía en contratar a Sports Advisers SL, una de las empresas de asesoramiento deportivo de Gorka Villar. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le habría pagado 220 mil euros entre 2011 y 2012.



Esta causa se inició por querella del Consejo Superior de Deportes (CSD) en febrero de 2016. Una auditoría a la RFEF detectó que no se habían cobrado 24 millones de euros a Santa Mónica Sports por los derechos de TV, cuyo contrato fue rescindido en 2013 pagándole una indemnización de más de 20 millones de euros.





Ante la falta de respuestas de Ángel Villar, el entonces responsable del CSD, Miguel Cardenal, decidió denunciar los hechos. En el auto de prisión -sin fianza- se expresa: "El presidente de la RFEF, creó un entramado que ha permitido la desviación de fondos (tanto públicos como privados) de dichas asociaciones a sociedades vinculadas, estableciendo asimismo un clientelismo tanto en la contratación del personal, que recae fundamentalmente en familiares, como en la presunta adjudicación arbitraria de contratos de suministro y prestación de servicios a empresas vinculadas, bien directamente o bien a través de familiares, y mediante la obtención de determinadas contraprestaciones por dichas adjudicaciones, con incumplimiento de sus obligaciones como responsables de los fondos federativos y aprovechándose de los puestos que ostentan.



La investigación ha determinado que dicha actuación ha podido ser realizada en virtud de la estructura y el sistema de funcionamiento de las asociaciones investigadas, con conocimiento y colaboración de sus principales dirigentes, y que esas actuaciones vienen prolongándose en el tiempo, al menos desde 2009".



La amistad entre Ángel Villar y el fallecido ex presidente de la AFA, Julio H. Grondona, facilitó a Santa Mónica Argentina convertirse en agente comercial exclusivo de la Selección Argentina y gestora de la nueva Copa Argentina. Ese vínculo le sirvió a Gorka Villar, abogado especializado en Derecho Deportivo, para recalar en la Confederación Sudamericana (Conmebol) como asesor legal (2013-2014) y director general (2014-2016).



Gorka impulsó la reforma de los estatutos bajo las alas del uruguayo Eugenio Figueredo y del paraguayo Juan Angel Napout, ex presidentes de la Conmebol, arrestados y bajo proceso por el FIFAGate. El 20 de marzo de 2014, Ángel Villar, entonces presidente del Comité legal de la FIFA, al ser entrevistado por Michael J. García, ex fiscal de Nueva York, contratado por Blatter, le requirió con malos modales: "Quiero saber, como testigo, quien inició esta investigación.



¿Fue usted, señor García? ¿Fue FIFA? ¿Fue el Presidente? ¿Secretario General? ¿Comité Ejecutivo? ¿Congreso? ¿Los medios? Tengo el derecho y antes de contestar cualquier cosa, necesito saber de dónde procede esto.





Villar y Grondona fueron reticentes ante el investigador tras ser recusado por su nacionalidad y considerado como un empleado. Villar tiene otra causa en Madrid por supuesto trato favorable a los clubes Recreativo y Marino, y debió reintegrar al CSD 1,2 millones de euros de una subvención para una escuela de fútbol en Haití que nunca se edificó. Bajo esta matriz, el paraguayo Nicolás Leoz repartió u$s 1,5 millón entre las 10 federaciones de la Conmebol (año 2000), por los votos a favor del Mundial Corea-Japón de 2002.





A esta altura valdría la pena mensurar el costo global de la corrupción en el fútbol. James G. Frazer, antropólogo escocés (1854-1941), dice sobre los espejos: "Así como muchos pueblos creen que el alma humana radica en la sombra, así otros creen que reside en la imagen reflejada en el agua o en un espejo".