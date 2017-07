El ex ministro pidió juicio por jurado en la causa Once

El diputado y ex ministro de Planificación e Infraestructura de la gestión kirchnerista, Julio De Vido, expresó que prefiere ser sometido a un juicio por jurado en el proceso por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once, en la que murieron 51 personas.

La defensa de De Vido hizo saber esa preferencia mediante un escrito presentado al Tribunal Oral Federal 4 (TOF4), el cual en principio llevará adelante el juicio oral y público contra el funcionario.

De Vido y su abogado defensor, Adrián Maloneay, fundamentaron su pretensión en "la necesidad de contar con un juicio justo, libre de presiones o sospechas políticas, que finalice con una sentencia dictada por un tribunal independiente e imparcial". "La intervención de un jurado responde, en primer lugar, a la necesidad de dar cumplimiento a un mandato constitucional", señalaron. Y pidieron además "un tribunal que no se vea sometido al inédito nivel de presiones que los poderes ejecutivo y legislativo vienen ejerciendo sobre el judicial".