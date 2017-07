Lanzan una nueva estrategia para conseguir la ejecución de los anuncios de inversión

La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAIC) reorientará su misión en los próximos días, luego de que su presidente Juan Procaccini renunciara el viernes. Ahora, el organismo buscará entrar en una etapa más "ejecutiva", en la que se comiencen a concretar los proyectos anunciados por cerca de u$s 35.000 millones, que hoy están en stand by.



De acuerdo con los datos del Mapa de la Inversión publicado en la web de la AAIC, de las 417 empresas que prometieron desde el comienzo de la gestión de Cambiemos hasta el pasado 30 de junio 536 proyectos por

u$s 63.887,5 millones, apenas 124 planes están en ejecución, por alrededor de u$s 25.000 millones (aproximadamente el 40%). A la vez, sólo se terminaron 40 programas, por unos u$s 3000 millones (menos del 5%).



El panorama es agridulce, si se tiene en cuenta que en el primer semestre de 2017 los anuncios fueron de 114 empresas, con 129 proyectos por u$s 13.231,2 millones, que representa el 29% de los u$s 45.857,3 millones propuestos durante todo el año pasado. Incluso, esta semana se podía ver en la web otra distribución de los anuncios (unos u$s 58.000 millones en 2016 y u$s 5000 millones este año), pero se reordenaron y actualizaron los datos, por lo que los primeros seis meses de 2017 quedaron con mejores cifras.



Según fuentes de la institución, Procaccini ya tenía decidido hace un tiempo dejar la función pública para volver a la actividad privada y nada influyó en su renuncia la escasa cantidad de anuncios en comparación con el año anterior a pesar de que muchos de los proyectos contabilizados en 2016 se empezaron a idear antes de la asunción del presidente Mauricio Macri. De hecho, en la AAIC descontaban que este año sucediera eso. "Esperábamos que el primer año de Gobierno fuera más fuerte y ahora se moderara un poco", explicaron.



En el organismo también negaron que haya tenido que ver en la decisión de Procaccini la disputa entre Cancillería y Producción, en la que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (con gente de confianza del jefe de Gabinete, Marcos Peña) se quedó con el manejo del comercio exterior por el Decreto 513/2017, ya que la AAIC ganó lugar en "la promoción de la política comercial en el exterior" y "la promoción, organización y participación en exposiciones, ferias, concursos, muestras y misiones de carácter económico".



Con todo esto, negaron lo que otras voces plantean como un "desplazamiento" del Gobierno por la "lluvia de inversiones" que hasta ahora no se materializó en el sector productivo. "Procaccini cumplió su objetivo, que era volver a poner al país como un destino interesante para los inversores. Ahora viene una era ejecutiva, en la que queremos que el dinero termine de aterrizar rápido", comentaron cerca del ministro de Producción, Francisco Cabrera. "Los próximos objetivos son la simplificación y la desburocratización", agregaron.



Fuentes del Ministerio dijeron a este medio que "se van a tomar un tiempo" para designar al reemplazante de Procaccini, pero la agencia "seguirá trabajando con el mismo equipo: Pablo Tarantini, actual Director General de Inversiones, y Juan Pablo Trípodi, Director General de Comercio Internacional, que son de plena confianza de Cabrera".



El Gobierno espera otros anuncios de inversiones por u$s 60 mil millones en los próximos meses, pero ya admitieron que podría "no haber un aluvión después de las elecciones".