Tabaré, de la buena onda al disgusto

Sueños de reelección en Mendoza

Mates y fotos para los precandidatos K

Ocaña en la dirección equivocada

El presidente del Uruguay fue el primer mandatario en arribar a Mendoza para participar de la Cumbre del Mercosur que se realizó la semana pasada. El buen semblante mostrado en el aeropuerto de El Plumerillo se fue transformando con el transcurso de las horas hasta convertirse en disgusto. Sucede que el médico oriental protestó contra sus diplomáticos por la redacción del documento sobre la situación en Venezuela. Tabaré pidió y logró un documento más blando y por ello, Perú retiró su firma de la declaración, y las delegaciones de Argentina y Brasil le mostraron su descontento. Siendo así, las últimas horas no le fueron tan gratas. Por eso decidió suspender la conferencia de prensa que iba a dar para medios uruguayos. En su entorno dieron a entender que se iba de Mendoza refunfuñando pero las atribuyeron a "cosas de viejo".Si alguien dijo presente en cuanto evento relacionado con la cumbre del Mercosur hubo, ese fue el anfitrión y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Fueron contantes los agradecimientos a su figura, incluso de parte de los mandatarios extranjeros. Hasta el último día, la prensa local y la ciudadanía se preguntaban por qué Mendoza había sido elegida para albergar tamaño evento. Desde el entorno del radical dejaban entrever que, más allá de ser esa ciudad un nexo hacia el Pacífico, la cumbre fue un gesto implícito del presidente Macri hacia el ex intendente de Godoy Cruz en su intento por reformar la Constitución y habilitar la reelección. Habrá sido un gesto demasiado implícito, ya que Macri no cedió ningún guiño en ese sentido durante el acto político que encabezó en la Federación Mendicina de Box.Ya nadie se asombra con las similitudes entre las campañas. Aunque ir casa por casa es una metodología tan vieja como la política, este fin de semana los precandidatos de Unión Ciudadana replicaron fotos que bien podrían ser del equipo de campaña de Cambiemos: Fernando Espinoza en un centro de jubilados; Fernanda Vallejos con empresarios de Pinamar y Ostende y Vanesa Siley en Bahía Blanca. Todas las imágenes replicaban candidatos sonrientes, en actitud de escucha o tomando mate con los vecinos, como fue el caso de Jorge Taiana. No faltaban en la mesa, como tampoco en las de Cambiemos, algo dulce para la merienda o el desayuno.El trajín para los precandidatos es difícil. Más cuando quien sale a timbrear y a visitar diversos sitios en un mismo día se ‘mudó’ electoralmente de la Ciudad a Buenos Aires. Fue el caso de Graciela Ocaña quien días atrás llegó a un centro de jubilados bonaerenses donde nadie de Cambiemos la estaba es perando. Había equivocado la dirección pero los dirigentes que la esperaban en otro lugar, fueron de inmediato hacia donde ella estaba para hacer allí la actividad.