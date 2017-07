Luis Schvimer dio un paso al costado: deja la presidencia de Visa

"Los bancos queríamos que se quedara hasta la venta, pero su renuncia fue indeclinable. Creo que es lo mejor para todos, porque las relaciones con el Gobierno no estaban bien".



Quien habla es el director de una de las 14 entidades dueñas de Prisma, y se refiere al alejamiento de su histórico presidente, Luis Schvimer, cuya relación con el BCRA no pasaba por el mejor momento.



El reemplazante será el ex IBM y gerente general desde enero del año pasado, Diego Maffeo. Pero según pudo saber este diario, la relación con el Central no será una tarea exclusiva de Maffeo, sino que será compartida con los bancos accionistas más grandes, Santander, Galicia, BBVA, Macro y HSBC.



La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, en el marco de la investigación de oficio por presunto abuso de posición dominante, citó a Prisma para que informe el alcance de las cláusulas estipuladas en el compromiso de desinversión presentado por la empresa, y para que especifique el esquema operativo para su cumplimiento efectivo. "No nos interesa a qué precio vendan ni cuándo, porque si les ponemos un plazo te jugás a que nadie querrá comprar para patearlo hasta el final", señalan en el Gobierno, más interesados en saber si el proceso de venta será una licitación abierta o cerrada.



Prisma licitará un estudio jurídico, una consultora (BCG ya estuvo trabajando con ellos) y un banco de inversión, donde se postulan varias entidades internacionales dueñas de Prisma que a su vez tienen banca de inversión. Desde ya, sería extraño otorgárselo a uno de ellos y lo más lógico sería que fuera para una de las firmas tradicionales, que quieren quedarse con el deal, ya que el 1% sobre la venta significa un gran negocio.



Adquirentes de Brasil como Cielo son firmes candidatos, como así también fondos estratégicos de los Estados Unidos, como Advent. Los 14 bancos dueños de Prisma reclaman que la CNDC apruebe la fusión de Visa con Banelco para poder vender la compañía, valuada entre u$s 1500 y u$s 2000 millones.



El precio dependerá de lo que suceda con la Ley de Tarjetas, hoy freezada, ya que los focos de los diferentes arcos políticos están orientados a la campaña y con temas de munición gruesa como De Vido. "Lo más probable es que se acuerde con Alfredo Luenzo (presidente de la comisión de Industria y Comercio del Senado) el punto central de su proyecto, que es el tema del arancel, pero sin tocar las escalas. Sí revisar el período, o sea que el acuerdo firmado por cinco años llevarlo a cuatro o algo así, pero hoy lo veo parado", revela una fuente en off.