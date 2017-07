Reseña de Jurisprudencia Tributaria

JURISPRUDENCIA DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN.

1. Impuesto a las Ganancias. Reorganización societaria. Transferencia de fondo de comercio entre empresas pertenecientes a un mismo conjunto económico. Supuesto incumplimiento de requisito. Exceso reglamentario. Rechazo de la postura del Fisco.Causa: "Rina Iberia SL Suc Argentina C/AFIP-DGI", Sala IV, 6.9.16.El señor Juez de Primera Instancia hizo lugar a la demanda interpuesta por la actora contra la resolución dictada por la AFIP mediante la cual, a su vez, se había desestimado el recurso de apelación interpuesto contra la no aceptación del proceso de reorganización societaria "libre de impuestos" entre Rina SPA Sucursal Argentina y Rina Iberia SL Sucursal Argentina. Asimismo, dicho Juez declaró inconstitucional la R.G. 2513/08 que había sido utilizada para fundar el acto administrativo que rechazaba la modificación societaria, toda vez que obligaba, en los casos de ventas y transferencias entre unidades jurídicamente independientes, a cumplir con el requisito de publicidad e inscripción conforme lo normado en la Ley N° 11.687 alterando de esta manera el espíritu tenido en cuenta por el legislador al sancionar la Ley de Impuesto a las Ganancias (LIG).Para resolver como lo hizo, el Juez de Primera Instancia señaló que: a) El artículo 77 de la LIG establecía la no tributación de los resultados que pudieran surgir como consecuencia de una reorganización empresaria siempre y cuando se cumplieran con una serie de condiciones expresamente previstas; b) El artículo 105 del Decreto N° 1344/98 en su inciso "c" preveía la reorganización de los conjuntos económicos y establecía que para, que dicho proceso tuviera el efecto pretendido, debían cumplimentarse los requisitos de publicidad e inscripción establecidos en la Ley N° 19.550; c) En relación con los efectos impositivos en una transferencia de fondo de comercio operada entre dos sociedades del mismo conjunto económico, la Sala II del Fuero, en un caso similar, había determinado que no correspondía el requisito de publicidad e inscripción establecido en la Ley N° 11.867, en virtud de lo dispuesto por la R.G. 2245/80, la cual había quedado sin efecto a partir de la R.G. 2513/08 ya que la reglamentación hacía alusión al Código de Comercio y no a la Ley de Fondo de Comercio ("ABB S.A.", del 10.12.09); d) Si bien en aquellos casos, la normativa aplicable no hacía referencia a la Ley de Fondo de Comercio lo que sí ocurría con la R.G. 2513/08 lo relevante era que se había resuelto que el Fisco no podía incorporar una exigencia que resultara contraria al sentido jurídico imperante en la ley reglamentada; e) La "realidad económica" exigía que el sistema tributario no se transformara en un obstáculo que impidiera, por razones de costo fiscal, llevar adelante reorganizaciones cuyo resultado podría ser el mejoramiento de la productividad; y f) La R.G. 2513/08 establecía un nuevo procedimiento para informar la reorganización de sociedades contempladas en el artículo 77 de la LIG que se apartaba del espíritu de esta última y, por tanto, resultaba inconstitucional.La representación fiscal apeló ese decisorio y, a su vez, la Cámara manifestó en su sentencia que: a) Las empresas involucradas solicitaron a la AFIP la reorganización societaria libre de impuestos, lo cual fue rechazado en virtud de la inobservancia del art. 7° de la R.G. 2513/08 por no haber acreditado el cumplimiento de la documentación detallada en su Anexo II; b) Contra ese rechazo, la actora interpuso recurso de apelación en los términos del artículo 74 del Decreto 1397/79, reglamentario de la Ley N° 11.683, acompañando la documentación requerida e informando que no había aplicado el régimen previsto en la Ley de Transferencia de Fondo de Comercio ya que la transferencia en cuestión se produjo entre empresas de un mismo conjunto económico, con lo cual la titularidad seguía en manos del mismo grupo empresario; c) Finalmente, el Fisco no hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora aduciendo que la contribuyente no sólo no había dado cumplimiento a la normativa para llevar a cabo la transferencia del fondo de comercio sino que, además, había alegado que no estaba obligada a cumplirla; d) La R.G. 2245/80 no exigía el cumplimiento de los requisitos de publicidad e inscripción para el caso contemplado en el inciso "c" del artículo 77 de la LIG -ventas y transferencias de una entidad a otra que, a pesar de ser jurídicamente independientes, constituían un mismo conjunto económico-, el cual luego fue incorporado expresamente por la R.G. 2513/08; e) Dicha normativa obligaba a cumplir con el requisito de publicidad establecido en las Leyes N° 19.550 y/o en la N° 11.687 y a entregar copia de la constancia de inscripción de la reorganización, cuando correspondiere, en el Registro Público de Comercio y/o en la Inspección General de Justicia; f) En este escenario, cabía analizar si la AFIP, como consecuencia de su potestad reglamentaria y en uso de sus facultades de fiscalización y verificación de las obligaciones tributarias, podía dictar una resolución general que incorporase un requisito no previsto ni en la LIG ni en su Decreto Reglamentario; g) La R.G. 2513/08 fue emitida por el Fisco en exceso de sus facultades reglamentarias por cuanto, so pretexto de establecer los "plazos y condiciones" del deber de comunicación, incorporaba un nuevo requisito para tener por configurada una reorganización libre de impuestos que no se encontraba previsto en la normativa que reglamentaba; h) A mayor abundamiento, cabía destacar que la inclusión de las ventas y transferencias entre unidades de un mismo grupo económico como un supuesto de reorganización previsto por la ley del impuesto, debía entenderse en el sentido que, tratándose de un impuesto que gravaba la renta, en las reorganizaciones de sociedades en que los titulares de sus capitales continuaban, aunque bajo otra estructura o vestimenta jurídica, sus actividades comerciales, no se efectuaba ninguna operación con terceros que significase el acceso a una riqueza de que antes no se disponía; i) Por lo demás, los requisitos de publicidad e inscripción de las transferencias de fondos de comercio establecidos en la Ley 11.687 estaban concebidos para proteger adecuadamente los intereses de los acreedores del propietario del establecimiento que lo transmitiese a un tercero y, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de aquélla, el incumplimiento de tales formalidades tornaba solidariamente responsables al vendedor y al comprador, además del escribano interviniente, por el monto de los créditos que resultasen impagos; y j) En el caso, el único cambio era el de la estructura societaria de las entidades involucradas puesto que los accionistas de ambas sociedades siguieron siendo los mismos, con iguales obligaciones y compromisos, participación y capital social.Por lo expuesto, la Cámara confirmó la sentencia apelada con los alcances de su pronunciamiento y, por ende, se rechazó el criterio fiscal.2. Infraccional. Multa por defraudación. Su reencuadre en la figura de omisión de impuestos.Causa: "Eiras, Juan Carlos C/DGI", Sala I, 23.2.17.El Tribunal inferior, por mayoría, revocó la sanción de multa equivalente a un tercio del mínimo legal del Impuesto a las Ganancias correspondiente a los ejercicios 2006 y 2007 presuntamente evadido con sustento en los artículos 46 y 47, inciso "c", de la Ley N° 11.683.Para así decidir, el Tribunal Fiscal consideró que: a) Se encontraba acreditado el elemento objetivo requerido por la figura infraccional reprochada dado que la responsable había procedido a rectificar las correspondientes declaraciones juradas a instancia del ajuste propuesto por la verificación actuante; b) El ajuste que motivaba la sanción aplicada reconocía como fundamento la constatación de inconsistencias con relación a determinados proveedores del actor, quienes habían sido incluidos en la base de facturas apócrifas del organismo recaudador con la indicación "sin capacidad económica" con posterioridad a las operaciones aquí cuestionadas; c) Los elementos reunidos en la causa no permitían advertir la existencia de declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas que pudieran involucrar una conducta dolosa como requería el artículo 46 de la Ley de Procedimiento Fiscal; d) Por lo tanto, no se encontraba acreditado en autos, en virtud de los hechos externos y concretos verificados, un obrar reprochable en los términos exigidos por la norma dado que el responsable había colaborado con la inspección poniendo a disposición los libros y documentos solicitados; y e) Además, surgía de las constancias obrantes en el expediente que los proveedores no se encontraban calificados de apócrifos al momento de realizar las operaciones cuestionadas.La representación fiscal, disconforme, apeló dicha sentencia y, por su lado, la Cámara estableció en su fallo que: a) La circunstancia de que la conducta de la parte actora no encuadrase en la infracción dolosa descripta en el artículo 46 de la Ley N° 11.683 (tal como lo había tenido por acreditado el Tribunal Fiscal, decisión que -por otra parte- fuera consentida por el Fisco en su memorial), no impedía su reencuadre en otra figura infraccional en tanto concurrían en la especie los presupuestos para su configuración; b) No se encontraba discutido en autos que el contribuyente había presentado sus obligaciones fiscales correspondientes al impuesto a las ganancias por los ejercicios 2006 y 2007 en defecto, circunstancia que fuera reconocida, toda vez que conformó los ajustes propuestos por la inspección actuante y procedió a presentar las correspondientes declaraciones rectificativas, por lo que quedó acreditada la materialidad de la infracción establecida en el artículo 45 de la Ley N° 11.683; c) En ese sentido, resultaba ajeno a una correcta hermenéutica de los ilícitos definidos en la Ley de Procedimiento Fiscal, la despenalización de quien -a través de sus declaraciones juradas rectificativas- estaría admitiendo la infracción de tipo material consumada; d) En esa dirección, en el artículo 13 de la Ley de Procedimiento Fiscal se disponía que el declarante era responsable de la exactitud de los datos que contuviera su declaración jurada sin que la presentación de una posterior, aunque le fuera requerida, hiciera desaparecer su responsabilidad; e) En el caso, si bien era cierto que el responsable invocaba que su actuar se había ajustado a las posibilidades que las normas vigentes le otorgaban y, por lo tanto, no le incumbía controlar el cumplimiento que sus proveedores dispensaban a los deberes fiscales a su cargo, también lo era que había omitido hacerse cargo y, en consecuencia, cuestionar las impugnaciones formuladas por el organismo recaudador a las operaciones realizadas con aquéllos, dado que había conformado el ajuste fiscal, procedido a rectificar sus declaraciones juradas originales y expresamente manifestado en su escrito recursivo que su conducta debía encuadrarse en la figura prevista en el artículo 45 de la Ley N° 11.683; y f) Por lo tanto, el contribuyente no había probado que su conducta se adecuaba a un actuar diligente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales sustantivas, ni ofrecido prueba tendiente a demostrar la existencia de alguna causal eximente de responsabilidad.De esta manera, la Cámara revocó el pronunciamiento apelado y, ergo, se reencuadró la multa aplicada por la AFIP en la figura omisiva contemplada en el artículo 45 de la Ley N° 11.683 fijándose su monto en el mínimo legal, con la reducción dispuesta en el artículo 49.1. Procedimiento. Diversos supuestos de responsabilidad solidaria en materia tributaria.Causa: "Buffa Daniel Roberto C/AFIP-DGI" y otro, Sala "A", 21.12.16.Los Sres. Daniel Roberto Buffa e Irma Estela Ramírez, en el carácter de responsables por deuda ajena, promovieron sendos recursos de apelación, en su carácter de responsables solidarios de la entidad "Boyano Buffa y Compañía SACIFIyA", respecto del gravamen que dejó de ingresar esta última, en su carácter de responsable por deuda propia, relativo al Impuesto al Valor Agregado por el período fiscal agosto de 2005 junto con sus intereses con más la aplicación de una multa con sustento en el artículo 45 de la ley ritual.En este caso, tal como surge de la causa, el Fisco Nacional, en primer lugar, direccionó su pretensión contra el responsable por deuda ajena (Boyano Buffa y Compañía SACIFIyA) y, luego, contra los responsables solidarios (Sres. Buffa y Ramírez).En este sentido, y en lo que aquí interesa comentar, el foco del debate está dado en si la extensión de la responsabilidad solidaria contra las citadas personas físicas era (o no) viable en los términos de los artículos 6 y siguientes de la Ley N° 11.683. En tal sentido, la AFIP interpretó que sí mientras que los particulares esbozaron la postura contraria.El Tribunal competente, con el voto de los Dres. Pérez y Vicchi, hizo lo siguiente: 1) Examinó el instituto del responsable solidario en la materia tributaria; 2) Citó doctrina y jurisprudencia atinente a la figura de marras; 3) Precisó que el responsable solidario es un obligado fiscal que no tiene relación alguna con el sujeto que realiza el hecho imponible; 4) Determinó que la responsabilidad solidaria debe estar expresamente establecida por ley; 5) Interpretó que la responsabilidad personal y solidaria no es objetiva puesto que el responsable puede eximirse de la responsabilidad en la medida en que demuestre que el deudor los puso en una situación de imposible cumplimiento oportuno con sus deberes fiscales; y 6) Señaló que dicha imposibilidad de incumplimiento debe ser demostrada por el responsable solidaria.En cuanto al reclamo dirigido a la Sra. Ramírez, el Tribunal actuante hizo lo siguiente: 1) Analizó la prueba producida, consistente en informes de diversas entidades bancarias, donde surgía que esta persona poseía la disposición de los fondos sociales de la sociedad; 2) Señaló que una entidad bancaria informó que la responsable solidaria era la representante legal de la sociedad y, a la par, estaba autorizada a retirar los fondos de la empresa; 3) Reportó una imprenta que los trabajos de impresión fueron requeridos por la Sra. Ramírez; 4) Interpretó que, si bien la Sra. Ramírez formaba parte de un órgano de administración societario colegiado, no la eximía de su responsabilidad en la materia impositiva. De esta manera, el Tribunal confirmó el ajuste impositivo dirigido a la Sra. Ramírez pero dejó sin sustento a la multa por entender que el tributo fue declarado por la sociedad y, por ende, no se verificaban los recaudos necesarios -el objetivo y el subjetivo- que viabilizaban la sanción aplicada.En cuanto al reclamo direccionado al Sr. Buffa, el Tribunal interviniente dejó sin efecto el reclamo estatal porque el recurrente sólo se encargaba de: a) Realizar trámites ante las oficinas públicas, privadas y entidades financieras; b) Llevar adelante extracciones de dinero y firma de cheques y otros documentos; y c) Representar judicialmente a la sociedad en distintos pleitos. Sin embargo, el Tribunal competente enfatizó que el Sr. Buffa carecía de funciones propias de los administradores societarios y, mucho menos, no tenía poder de decisión sobre cuestiones tributarias. Estas connotaciones llevaron al Tribunal a revocar en plenitud el ajuste fiscal dirigido contra el Sr. Buffa.2. Procedimiento. Rechazo a un beneficio previsto en una norma de excepción.Causa: "Pesado S.R.L. C/AFIP-DGI", Sala "D", 6.2.17.El apelante impugnó el acto administrativo por medio del cual se determinó de oficio la obligación tributaria relativa al Impuesto a las Ganancias por los años fiscales 2009 y 2010 derivado de una impugnación de créditos fiscales basados en anomalías propias de sus proveedores a los que tildó de apócrifos.En el marco de la discusión en el Tribunal Fiscal, el recurrente denunció el acogimiento al régimen de la Ley N° 26.860 acompañando, a tales efectos, copias de los certificados respectivos (CEDINES) por un monto determinado en moneda extranjera (dólares) con la consecuente conversión en moneda de curso legal (pesos) los que fueron imputados en el Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales referidos.En este contexto, el particular afirmó que cumplimentó formalmente con la exteriorización de la moneda extranjera mediante la obtención de CEDINES, a tenor de los artículos 3° y siguientes de la Ley N° 26.860, y, por lo tanto, estimó que su situación estaba regularizada solicitando el cierre y posterior archivo de la causa.En otras palabras, el foco de la disputa estribaba en la procedencia (o no) de la aplicación de los beneficios previstos en la Ley N° 26.860 al caso concreto. El recurrente sostenía su viabilidad mientras que la AFIP esbozó el temperamento contrario.El Tribunal actuante, con el voto de los Dres. Magallón y Vicchi, en su decisión hizo lo siguiente: 1) Examinó con detenimiento el régimen de la Ley N° 26.860 (en particular su título II y su artículo 13) y su normativa reglamentaria (Resolución General N° 3509 de la AFIP); 2) Precisó que, para la procedencia de los beneficios del mentado régimen, se requería haber cumplido con la presentación y pago, al 31.5.13, de las obligaciones fiscales derivadas del Impuesto a las Ganancias, Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y al Impuesto sobre los Bienes Personales relativos a los ejercicios fiscales finalizados al 31.12.12 inclusive; 3) Compulsó los antecedentes fácticos de la discusión y observó, por un lado, que la declaración jurada de Impuesto a las Ganancias del año fiscal 2011 fue presentada el 19.9.13, es decir, con posterioridad al 31.5.13 y, por el otro, que el contribuyente tampoco ingresó el impuesto resultante de la citada declaración jurada; 4) Concluyó que, en esta hipótesis, no se verificó el cumplimiento de los recaudos necesarios para gozar de los beneficios del régimen de excepción.En adición a lo expuesto, la Dra. Gómez, en su voto, apuntó que " la actora no ha probado en forma alguna sus dichos en relación a la existencia de un error de sistema en la página web de AFIP ( ) como tampoco resultan atendible a los fines expuestos lo expresado en relación a una supuesta obtención de un certificado de libre deuda librado por la AFIP en los términos de la RG N° 135/1998 ".Las causas mencionadas llevaron al Tribunal competente a rechazar el planteo formulado por el contribuyente y, por ello, este precedente fue desfavorable para el órgano recaudador.3. Ganancias. Impugnación de informe de precios de transferencias.Causa: "Productos Roche S.A. Química e Industrial C/AFIP-DGI", Sala "D", 21.2.17.El recurrente apeló el acto administrativo emitido por la AFIP que determinó de oficio la obligación tributaria relativa al Impuesto a las Ganancias del año fiscal 1999 junto con sus intereses con más la aplicación de una multa por omisión del artículo 45 de la Ley N° 11.683.Es susceptible de mención que la actividad principal de la apelante es la fabricación, comercialización, distribución y venta de productos farmacéuticos, vitamínicos y de diagnóstico cerrando sus ejercicios comerciales el 31 de diciembre de cada año.En este caso, la AFIP, en ejercicio de sus facultades, observó el estudio de precios de transferencia del año fiscal 1999 para determinar el nivel de precios entre empresas (intercompany) y, por ello, objetó: a) La falta de comparabilidad respecto del precio y las utilidades; y b) La inexistencia en la legislación argentina de un método híbrido que contemple el uso del precio reventa pero en función de estimaciones efectuadas por la apelante.El ente recaudador, en su informe final de inspección y luego de ver las operaciones analizadas y la selección de un método ajustado a las transacciones en juego, cuestionó el método de precio de reventa por no existir productos ni compañías comparables en virtud de la exclusividad de sus productos estableciéndose la rentabilidad que podría obtener un tercero independiente en condiciones similares basándose en tres empresas. Empero, los inspectores estaban en desacuerdo con este punto porque tomaron como parámetro dos sociedades multinacionales controladas por sus matrices y cuyas utilidades podían estar viciadas por pagar precios en condiciones distintas a las de un operador independiente.El Fisco consideró que la validación realizada por la apelante no era la más apropiada para justificar los precios de transferencia por no haberse aplicado alguno de los métodos establecidos por la Ley del Impuesto a las Ganancias ni se tuvo en cuenta una correcta comparabilidad y, en consecuencia, decidió reformular el estudio de precios de transferencia teniendo en cuenta para ello distintas variables. Por ello, el Fisco recalculó el rango determinado por las comparables de acuerdo con los datos del año 1999 utilizando el método Margen Neto de la Operación y de la evaluación de la rentabilidad obtenida por el contribuyente y la actividad de reventa quedó fuera de ese rango arribándose a un ajuste que incrementó la base imponible del gravamen cuestionado.En fin, el foco del conflicto radicó en si el método de precios de transferencia utilizado por la recurrente para las operaciones concertadas era acertado o no. Al respecto, el particular entendió que era acertado utilizar el Método de Precios de Reventa (MPR) en tanto que la AFIP estimó que era idóneo hacer uso del Método del Margen Neto de la Transacción (MMNT).El Tribunal competente, con el voto de las Dres. Gómez y Magallón, hizo lo siguiente: 1) Examinó la legislación aplicable, a saber, el artículo 15 de la Ley del Impuesto a las Ganancias y las Resoluciones Generales N° 702/99 y 1122/2001 de la AFIP; 2) Precisó que, para resolver, los jueces no estaban obligados a seguir todas las alegaciones de los litigantes sino tan sólo aquellas conducentes para la solución del juicio; 3) Citó jurisprudencia para convalidar su posición (Conf. CNACAF, Sala 3, "Toyota Argentina SA (TF 26.680-I) c/DGI del 2.9.14; CSJN, "Eduardo Loussinian S.A." del 20.9.83; CNACAF, "Volkswagen Argentina SA (TF 26991-I) C/DGI" del 14.6.12); 4) Precisó que " en materia tributaria existe un conglomerado de normas que, legales o convencionales, concurren espontáneamente en la solución de controversias. Este grupo de normas se encuentra constituido por normas nacionales, por tratados internacionales y por otras normas supranacionales, pero en el dispositivo fiscal internacional se pueden advertir también, que hay reglas para la aplicación de reglas, así como criterios interpretativos que provienen de fuentes informales, aportando guías y criterios de suma trascendencia. Tal el caso, por ejemplo, de los criterios interpretativos de la OCDE a fin de aplicar ajustes arm´s length. Sin embargo, no debe olvidarse que la Argentina no es miembro de la OCDE y tiene reglas impositivas propias distintas de sus recomendaciones por lo que, si bien no se desconoce que sus directivas sirven para interpretar aspectos sobre los cuales la normativa argentina no tiene posición asumida -porque de lo contrario quedarían sin solucionar muchos de los aspectos relativos al funcionamiento del mecanismo de precios de transferencia- éstas no podrían aplicarse cuando contrarían las normas nacionales debiendo, por ende, prevalecer éstas por sobre la norma informal "; 5) Aseveró que el Alto Tribunal, en diversos precedentes (253:332, 312:912, entre otros), sostuvo la prohibición de aplicar la interpretación analógica en materia tributaria; 6) Señaló que el valor de las operaciones concertadas por la recurrente en el año 1999 se adecuaban a los precios de mercado entre partes independientes dejándose sin sustento el ajuste propiciado por el ente impositor; y 7) Puso en evidencia las contradicciones del incorrecto razonamiento estatal.Los argumentos esgrimidos llevaron al Tribunal competente a revocar el acto administrativo recurrido y, consecuentemente, este pronunciamiento fue a favor del contribuyente.(*) El Dr. José Daniel Barbato, a cargo de la columna del TFN es abogado, consultor tributario y su e-mail es: daniel_barbato@hotmail.com y su página Web es www.jdbconsultores.com; y el Dr. José Luis Jáuregui a cargo de la columna de la CNACA es Gerente del Departamento Contencioso Tributario del Estudio RSM Torrent Razzetto SRL, domiciliado en la calle Uruguay 1037, Piso 7º, Bs.As., y su e-mail es: jose.jauregui@rsmargentina.com.ar y su Web es: www.rsm.global/argentina