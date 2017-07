Tras el récord de ventas a China, abrirán nuevos mercados de carne bovina

Las exportaciones de carnes congeladas a China registraron en junio un tonelaje récord. Alcanzó casi 7500 toneladas peso producto, por encima de las cerca de 7000 toneladas que había marcado el mes anterior, y muy por arriba de lo enviado hace un año, que fue unas 5000 toneladas aproximadamente. Esas 7500 toneladas de junio reportaron u$s 30,6 millones, según datos del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC.



El crecimiento de los envíos a China se da en un contexto de recuperación y buenas perspectivas para la industria ganadera exportadora en general, pero principalmente para la que está poniendo el ojo en el gigante asiático. Según las últimas novedades, la próxima apertura china sería para la carne enfriada, teniendo en cuenta que aquel país hasta ahora acepta de la Argentina solamente carne congelada deshuesada. "Estamos yendo el mes próximo a una nueva reunión bilateral, acompañando al Gobierno y pidiendo una nueva visita para plantas y más protocolos. Queremos que nos den el corte de carne enfriada y carne con hueso, termoprocesado y menudencias. Pensamos que en el transcurso del año un protocolo más vamos a tener, posiblemente de carne enfriada, afirmó a El Cronista Mario Ravettino, Presidente del Consorcio ABC, durante la Exposición Rural.



La misma sensación dejó Diego Guelar, embajador argentino en Beijing, quien en su exposición en la Mesa de las Carnes, encuentro que se llevó a cabo en el contexto de la Exposición, confirmó que en pocos meses se va a habilitar el protocolo para la carne enfriada.



"Tenemos que recuperar la bandera de la calidad de la carne argentina y hacer un esfuerzo exportador. Hoy nuestra carne que ingresa a China va al sector industrial y tenemos que llegar a los restoranes y al consumidor", destacó. En este sentido explicó que se trata de un mercado de unas 300 millones de personas, que serán 500 millones en 10 años, que representan la clase media alta china, "ávida de consumir productos extranjeros" principalmente productos alimenticios.



En este contexto, remarcó la tendencia de estos consumidores a comprar en lo que denominó un nuevo segmento del consumo chino, "los supermercados de lujo", en donde por ejemplo se pueden comprar 1 kilo de cerezas chilenas por u$s 100.



"Hoy el 24% de todos los productos alimenticios que compra China son del Mercosur, su mayor bloque exportador.





Somos competitivos en cuanto a precios", definió y adelantó que tras la firma del protocolo de seguridad alimentaria entre Argentina y China, se están iniciando los trámites para exportar cerdos a ese país.



Mientras las exportaciones de carnes bovinas en general sumaron en junio 16.600 toneladas peso producto, equivalentes a casi 25.000 toneladas peso res, el nivel más alto en los últimos cinco años, según los datos del Consorcio ABC, la industria ya se prepara para la apertura de otros mercados importantes.





Es el caso de Estados Unidos. "Ya mandamos el último informe correctivo y estamos esperando que publiquen la apertura.





Esperamos que a mediados de agosto, cuando venga el vicepresidente de ese país a la Argentina traiga la buena noticia", afirmó Ravettino. Son 17 las plantas comerciales habilitadas, para cumplir con una cuota de 20.000 toneladas (en principio, de carne de industria, con gestiones para el envío de carne de calidad).



Mientras las exportaciones de carnes congeladas avanzan por China y la reaparición de Israel, luego de la interrupción por festividades, y otros mercados como Brasil, Rusia y Hong Kong, los embarques de carnes enfriadas tuvieron una reducción como consecuencia del cierre del ejercicio de la Cuota Hilton.



El período 2016/2017 cerró con 23.112 toneladas certificadas dentro del contingente Hilton, un 78% del total (remanente de 6388 toneladas), y 761 toneladas inferior al período 2015/2016.



El segmento también se encuentra en negociaciones tras lo que será un posible acuerdo Unión Europea-Mercosur, que se prevé con definiciones para fin de año. Según Ravettino, no habrá un acuerdo entre los bloques "si no se define el tema de carnes y etanol".





La pretensión de máxima pasa por 300.000 toneladas, con mínimo de 200.000 toneladas. "El bloque tiene una oposición muy firme de Francia e Irlanda con respecto a las carnes, pero ya le dieron un cupo de 50.000 toneladas a Canadá, con quien cerraron un acuerdo de libre mercado", sostuvo.



En total, en el primer semestre, las exportaciones de carnes bovinas argentinas sumaron 139.000 toneladas peso res, 22% más que en igual lapso de 2016. El total facturado alcanzó u$s 570 millones, 12% más.