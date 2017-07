Vallejos pidió prohibir los despidos por un año y mantener las cargas laborales

La primera precandidata a diputada nacional por Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, Fernanda Vallejos, reclamó "declarar la emergencia laboral, prohibir los despidos por un año e impulsar un aumento del salario mínimo".

"El Gobierno quiere flexibilizar. La obsesión de (Mauricio) Macri es reducir lo que llama ’costo’ laboral. Después de las elecciones, van a ir por leyes para bloquear mejoras salariales, facilitar despidos y bajar indemnizaciones", advirtió la economista en una entrevista con Diario Popular.

La precandidata kirchnerista aseguró en este sentido que su espacio "no va a votar ningún proyecto de flexibilización laboral o que viole los convenios colectivos de trabajo".

"Mientras el gobierno de Cambiemos insiste con una meta incumplible de 17% de inflación, que Macri y Vidal quieren usar como techo a las paritarias, los salarios siguen perdiendo", cuestionó.

Según Vallejos, tras las elecciones, el Ejecutivo impulsará, entre otras cosas, una "reforma jubilatoria y del PAMI, más apertura comercial, menos industria, menos trabajo, déficit comercial y más deuda externa".

En tono de campaña, la dirigente señaló que en las legislativas "el voto es un mensaje para el gobierno, para frenar la desindustrialización, el endeudamiento, la especulación financiera, la desocupación, el avance de la pobreza y la desigualdad".

"Tenemos un gobierno que en campaña decía que no iba a devaluar, que no iba a ajustar, que no iba a quitar ningún derecho. Hicieron lo opuesto", criticó Vallejos.

Finalmente, la aspirante a la Cámara Baja aseguró que "la ciudadanía está unida, independientemente de su procedencia partidaria" y pidió que "toda acusación de corrupción" sea "investigada por el poder judicial".

Al poco tiempo de anunciar su candidatura, Vallejos fue acusada de haber tenido tres cargos al mismo tiempo en el Ministerio de Economía, en ese momento a cargo de Amado Boudou.

"Estamos en campaña. Incluso se habla de campaña sucia donde las falsas acusaciones suceden. Lo importante es que la justicia pueda hacer su labor para que se aclararen este tipo de situaciones, para lo cual me puse a total disposición", afirmó.