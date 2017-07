Para Funes de Rioja, “hay que mirar el dólar sin ansiedades”

El presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes de Rioja, aseguró hoy que "hay que mirar el dólar sin ansiedades", en referencia a los aumentos en la divisa estadounidense, y remarcó que "no se puede depender del tipo de cambio".

"Hay que mirar el dólar sin ansiedades. Hace unos días tenemos la ansiedad de un dólar estancado pero ha tenido determinado movimiento. El tema de la competitividad es un tema sistémico, no es algo que se vaya a arreglar con paridad cambiaria", consideró el también vicepresidente de la UIA.

Afirmó, además, que el país "no puede ser dependiente del tipo de cambio" y resaltó que "hay que hacer una Argentina competitiva integralmente". En diálogo con FM La Patriada, Funes de la Rioja apuntó también sobre la necesidad de realizar reformas en los temas "fiscales, los costos logísticos y también los costos laborales no salariales".

"La estabilidad macroeconómica es fundamental. Todas las reformas deben estar conjugadas", agregó. En este sentido, opinó que la reforma laboral "debe apuntar a varios ejes", entre los que mencionó el "impacto tecnológico, que repercute en el mercado del trabajo"; superar la brecha de capacitación con un modelo que apunte a la empresa a acercar la gente a las fábricas", y avanzar en la protección de los trabajadores informales".

"La Argentina no puede decir que tiene un buen sistema laboral porque tiene por lo menos un 30 por ciento de informalidad. Un trabajador informal no tiene protección legal ni social. Hace 5 años que no se crea empleo privado en la Argentina, solo se crea empleo público. La economía tiene que crecer, pero con la gente adentro", concluyó.