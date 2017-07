Putin dijo que no sabe si se presentará a un cuarto mandato

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que no tiene decidido si se postulará otra vez a la reelección en 2018, aunque prometió que no cambiará la Constitución para que le permita presentarse al cargo de forma indefinida.

Analistas prevén que el mandatario, que ha dominado el escenario político ruso durante los últimos 17 años y que tiene altos índices de popularidad, se respostule al cargo y logre su cuatro mandato presidencial en marzo del próximo año, algo que sí tiene permitido todavía sin hacer modificaciones a la carta magna rusa.

En declaraciones durante una sesión de preguntas y respuestas con estudiantes en la ciudad de Sochi, en el Mar Negro, Putin, de 64 años, afirmó: "¿Necesito continuar con mi trabajo en este cargo? Aún no lo he decidido".

"Aún no he decidido si salir de mi cargo como presidente o no. Después de abordar este asunto, pensaré sobre qué hacer después", comentó.

Sucesor

Al ser consultado si tenía en mente a algún sucesor presidencial, Putin no mencionó a ninguno y dijo que la decisión estará en manos del pueblo ruso.

Putin fue presidente de Rusia durante dos mandatos consecutivos y dejó el cargo en 2008 para convertirse en primer ministro, con lo que evitó una prohibición constitucional para postular a un tercer período seguido. Luego volvió a ocupar el cargo máximo en 2012 y tiene el derecho legal a postularse a un cuarto mandato no consecutivo.

Algunos comentaristas políticos han sugerido que Putin podría cambiar la Constitución para permitirle permanecer como presidente por quinto período después de 2024, pero el líder ruso lo descartó hoy.

"Tuve la oportunidad, incluso me pidieron cambiar la Constitución. Pero no lo hice y no pretendo hacerlo en el futuro", aseguró el mandatario ruso.