Gerdau deja de importar u$s 100 M en acero que ahora produce en planta local

La compañía brasileña Gerdau acaba de poner en funcionamiento su nueva planta en la que comenzará a producir acero en el país, después de haberlo importarlo siempre desde Brasil. Para la compañía esta integración vertical en el mismo país (desde el fundido de chatarra ferrosa hasta la producción de clavos o perfiles) genera sustanciales ahorros en materia logística. Según explicó a El Cronista Fernando Lombardo, Director Ejecutivo de Gerdau Argentina, los costos de producción en Brasil y Argentina son similares, pero ahora "se integran los procesos de elaboración y laminación del acero, sustituyendo importaciones de materia prima por u$s 100 millones anuales y se evita el deterioro de los productos que no resisten traslado". Según Lombardo, hay un costo de unos u$s 70 por tonelada por ese viaje.

Aún así, la estrategia de la compañía es a largo plazo. "Estamos empezando a ver reactivación en los grandes proyectos de construcción que demandan acero", analizó Lombardo, "igualmente, esta inversión tiene una proyección de 50 años", advirtió.

En la nueva acería en la localidad de Pérez, en el Gran Rosario, provincia de Santa Fe, se producirán 250.000 toneladas anuales de palanquillas de acero, el subproducto a partir del que se lamina el material y se fabrican alambres, mallas, clavos, y perfiles, entre otros productos. Pero la capacidad de la planta es de 650.000 toneladas de estas palanquillas.

La construcción demandó una inversión total de u$s 232 millones y es una de las más modernas del mundo.

"Argentina es un mercado estratégico y la construcción de la nueva planta fortalece la posición de Gerdau en el país. Esta inversión marca el comienzo de nuestra producción nacional de acero y permite la sustitución de importaciones", señaló André Gerdau Johannpeter, CEO de Gerdau.

Del monto total de la inversión, u$s 20 millones se destinaron a procesos de reciclado y reutilización de insumos. Además, con una inversión de u$s 12 millones Gerdau en alianza con la Empresa Provincial de la Energía del Gobierno de Santa Fe (EPE) concretó la construcción de una línea de alta tensión de 220 kV que suministra energía a la nueva acería y podrá abastecer a futuros usuarios industriales de la región.

Según informó la empresa, la nueva planta genera 800 empleos directos e indirectos, e incrementa la producción de aceros largos nacional en un 35 %", finalizó el directivo. La nueva acería está localizada a 6 kilómetros de la actual planta de laminación de Gerdau, también ubicada en Pérez.



Gerdau es la principal empresa productora de aceros largos de la región. Además, es una de las mayores recicladoras, ya que transforma anualmente millones de toneladas de chatarra en acero. En la Argentina, está presente desde 1998, cuando se asoció con la empresa Sipar, y desde 2005 tiene el control operativo de la planta industrial ubicada de Pérez. Aquí, la producción de palanquillas es para su propia utilización en un mercado concentrado en tres compañías. Además de Gerdau, comparten la producción de aceros largos Acindar y Acerbrag.