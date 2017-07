Un banco y una fintech internacional permitirán hacer pagos al exterior

Las fintech llegaron para transformar al sistema financiero por completo. Ahora, la unión de un banco local con una importante compañía de tecnología internacional permite resolver una vieja necesidad de tanto de emprendedores como de consumidores locales: enviar y recibir dinero sin mayores complicaciones.

En marzo de este año, Nubi, una empresa relacionada al Banco Comafi, anunció su alianza con el gigante de pagos PayPal. Primero, instrumentaron la posibilidad de recibir depósitos de cuentas internacionales a través de PayPal y con sólo dos clicks y depositarlos en su cuenta bancaria local, clave para freelancers y exportadores.

Ahora, lanzaron el servicio de recargas para poder depositar directamente en la cuenta de PayPal y poder comprar en sitios del exterior, sin la necesidad de usar una tarjeta de crédito internacional.

"Es un producto de mucha inclusión financiera. La mayoría de nuestros clientes no tiene tarjeta de crédito, o sea que hasta hoy no podían consumir en el exterior, al menos de una forma fácil", destacó Martín Borchardt, CEO de Nubi. "El principal potencial es darle la posibilidad a cualquier argentino de poder consumir en el exterior: desde pagar su cuenta de Netflix o Spotify, comprar algo en eBay, en Aliexpress, pagar desde pasajes hasta juegos on line", detalló.

Desde su lanzamiento, la plataforma ha captado a más de 15 mil clientes, de distintos bancos argentinos. También destacan que ya hay cerca de 8 mil empresas operando aquí. Estos eligen este medio de pago ya que PayPal tiene presencia en más de 200 países y en 18 millones de negocios en todo el mundo.

El ejecutivo de Nubi afirmó que la plataforma, de la que espera que tenga un crecimiento del 40% anual en los primeros años, atrae por un lado a "emprendedores, profesionales independientes o freelancers que exportan sus servicios y pagan con PayPal". En el producto de recargas, orientados hacia el consumidor final, identifican tres tipos de cliente: "Los gamers en Latinoamerica hay como 200 millones; los viajeros quizás si tienen tarjeta de crédito pero no tienen el límite que necesitan para ese viaje y también, incluso por seguridad, prefieren cargar su cuenta de PayPal para usarla en el exterior; y después los que compran en el exterior, porque no existe aquí esa variedad o porque afuera es más barato", dijo Borchardt.

La operatoria es muy sencilla: a diferencia de las tarjetas de crédito no tiene costo de apertura ni de mantenimiento de cuenta. Lo que sí, cobra un fee de 5% sobre el dinero que se recargue, siempre respetando el límite de u$s 2000 mensuales por usuario.

Muchos de los clientes de e commerce, saben que comprar por Internet puede resultar engorroso, porque a la hora de recibir los productos no siempre coinciden con lo que habían imaginado. "Nubi ofrece la posibilidad de hacer hasta 10 cambios anuales, sin ningún tipo de costo para el cliente", afirmó Borchardt.

En el corto plazo, en la compañía esperan que el segmento orientado retiros de pagos sea el que más crezca "porque le facilita la vida a las empresas o profesionales independientes para cobrar, que es una cosa que era un caos", dijo el ejecutivo, a la vez que adelantó: "Estamos trabajando en otros productos, que probablemente lancemos en lo que queda del año y el año que viene. Son productos con la misma filosofía: 100% digitales, con una sólida atención al cliente y que pueda darles libertad para hacer lo que realmente quieren".

La alianza entre PayPal y Comafi es la primera en el país de una colaboración fuerte entre un banco y una fintech: "Es un caso de éxito, lo interesante es que en el fondo el que está atrás y hace la operación de Nubi es el banco"