Dujovne defendió el endeudamiento: "Dejamos de saquear reservas del Central"

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, defendió ayer la política de endeudamiento en el exterior del Gobierno y aseguró que dicha medida "transitoria" continuará hasta tanto el Estado no "logre cerrar la brecha fiscal".

Dujovne llegó por la mañana a esta ciudad para participar de un desayuno de trabajo con otros ministros de Hacienda y presidentes de bancos centrales de los países miembro del Mercosur y naciones asociadas, delante de quienes insistió en fijar políticas de largo plazo con "instituciones fuertes" y Estados "que no sean una carga" para el sector privado.

A continuación, el titular del Palacio de Hacienda defendió el endeudamiento por considerarlo necesario para bajar la inflación. "Hemos dejado de saquear al Banco Central. Ya no les retiramos dinero a cambio de papelitos de colores, y porque hemos dejado de emitir pesos, nos cubrimos transitoriamente con endeudamiento", razonó.

Y consideró: "Este es un proceso transitorio hasta que cerremos nuestra brecha fiscal. Es un compromiso irrenunciable contra la inflación, el peor impuesto que tiene la Argentina y que afecta a los que menos tienen", añadió el funcionario.

El ministro de Hacienda consideró, por otra parte, que la suba del dólar no es un tema de preocupación para el Gobierno. "El tipo de cambio flota, y como ocurre en los países que tienen esta política monetaria. No vemos ningún tipo de tema relevante con las modificaciones del dólar".

Dujovne también aseguró que esta cumbre "nos encuentra en franca recuperación, con el cuarto trimestre de crecimiento consecutivo y con inflación en baja", y estimó que "en Brasil se está experimentando un proceso similar, lo cual es muy importante".