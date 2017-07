Lo que se viene: los autos fantásticos

El auto que vuela es un sueño aún no cumplido, pero la tecnología disponible hoy hace preveer que en un futuro, no muy lejano, los vehículos se comunicarán entre sí y "hablarán" con la infraestructura vial para evitar accidentes, compartirse datos y brindar mayor confort a sus ocupantes. Los fabricantes adelantan que tampoco falta mucho para ver autos autónomos en la calle.

"En un futuro muy cercano, la conectividad será algo común en los autos. Todo vehículo deberá ser una extensión de los smartphones, pudiendo interactuar entre ellos. Hoy, se está iniciando en este camino, pero resta mucho por mejorar en cuanto a seguridad y aplicaciones", advierte Mariano Mlikota, gerente de Producto de Volkswagen Argentina. Pero, más allá de estas tendencias que se avecinan, los automóviles que están a la venta ofrecen ya muchas tecnologías impensadas hace pocos años.

La tecnología puesta al servicio de la seguridad es uno de los primeros puntos que resaltan los consultados por RPM. "Esto se ve ejemplificado en la calidad de la estructura de nuestros automóviles, así como en distintos dispositivos preventivos como la alerta de punto ciego, el aviso de cambio de carril y el frenado de emergencia", enumera Ernesto Cavicchioli, vicepresidente de Hyundai Motor Argentina.

Por su parte, Emiliano Bello, CEO de Autocare Technology, firma que administra y gestiona vehículos corporativos, suma que el fenómeno de car sharing (compartir autos), seguimiento satelital, uso de GPS a nivel masivo y conducción asistida o autónoma está cambiando a la industria.

Vehículos conectados

Tecnologías que vendrán

Impresión y dato

Auto inteligente

Los nuevos desarrollos de comunicación que se están introduciendo en los automóviles actuales están provocando que, poco a poco, desaparezcan equipamiento como el lector de CD y el navegador satelital, ya que ambos pueden reemplazarse por aplicativos en el teléfono."En Volkswagen, estamos trabajando para incorporar nuevas tecnologías como control de velocidad crucero adaptativo, control de distancia y asistente de remolques. Estas tecnologías, ya disponibles en Europa, llegarán en muy corto plazo a nuestro país", dice Mlikota. El VP de Hyundai asegura que la Argentina está muy avanzada en materia de incorporación de tecnología en los autos. "Aquí, existen, por ejemplo, los sistemas Android Auto y Apple Car Play, que se sincronizan con la central multimedia del vehículo, y permiten utilizar aplicaciones, revisar mensajes y controlar todo por voz, entre otras funciones. En nuestro caso ya lo ofrecemos en varios modelos", cuenta.También Autocare Technology se vale de la tecnología para su operatoria diaria. La empresa cuenta con una "historia clínica" online de cada vehículo, información en tiempo real de toda la flota, geolocalización de los vehículos cuando el cliente lo solicita, herramientas de Business Intelligence que permiten cruzar las variables de interés de cada cliente, alertas a los usuarios, reportes en tiempo real y benchmarkings cruzados con el resto de la industria. "Ya no solo se trata de mecánica, sino de aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles y las mejores prácticas de administración y gestión para que los autos corporativos funcionen mejor, duren más, gasten menos y sean más seguros", resume Bello.En Omega, la firma de alquiler de autos, se complementa la tecnología GPS con el envío de SMS para reducir los excesos de velocidad de sus clientes. Cuando un conductor excede la velocidad permitida, el sistema lo alerta y envía un mensaje a su teléfono, apenas detiene la marcha. "Esto nos permitió una minimización de los riesgos importante. El exceso de velocidad por parte de nuestros clientes bajó del 50 al 5%. Además, incorporamos botones antipánico y Wi-Fi móvil en todos nuestros vehículos", cuenta Leonardo Iglesias, CEO de Omega Car Rental.Los expertos consultados aseguran que en poco tiempo veremos importantes mejoras en la conectividad de los autos y mayor digitalización de los interiores. "Dejarán de tener botones y se controlará todo desde las pantallas. Tendrán un diseño más simple, minimalista y contarán con mayor espacio interior", dice el ejecutivo de Volskwagen.Hyundai Motor presentó, en la última edición del Consumer Electronics Show (CES), varias tecnologías que parecen marcar tendencia. Entre ellas, el Health + Mobility Cockpit, un concepto pensado para monitorear la salud del conductor que mide indicadores relativos al estrés y otros efectos negativos del manejo. La cabina posee tecnología de detección biométrica y está diseñada para crear una experiencia saludable y fomentar un estado mental positivo.En un futuro, todo indica que los vehículos contarán con sensores que podrán controlar el estado físico y mental del conductor, detectando desde su postura hasta su frecuencia y modo de respiración. También, la computadora del auto podrá medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca, y usar el rastreo ocular y reconocimiento facial para saber el estado emocional y cansancio del conductor. "Por ejemplo, si los sensores detectan que está perdiendo la concentración al volante, se activarán alertas para avisarle o, si los datos muestran que tiene niveles de estrés elevados, se activará la función Calm Burst, para aumentar su relajación", explica Cavicchioli.Sobre este tema, Mlikota agrega que actualmente se está trabajando para que, en el corto plazo, los autos puedan predecir el comportamiento del usuario: "Veremos que los vehículos brindarán recomendaciones para realizarle algún servicio al auto y, además, informarán sobre determinadas ofertas para que realice compras en función a la zona en donde vive o se encuentra. Creo que las soluciones y aplicaciones van a estar limitadas por la creatividad y las posibilidades que la tecnología nos ofrezca".Además, el ejecutivo adelanta que VW está desarrollando autos eléctricos con posibilidad de ser autónomos como estrategia principal. La nueva generación de autos 100% eléctricos será lanzada en 2020 y se espera que en no más de cinco años ya empiecen a verse vehículos autónomos. "En la Argentina seguramente tomará más tiempo, pero ya estamos dando los pasos iniciales para iniciar la comercialización de autos híbridos, localmente, durante 2018. Este es el puntapié inicial hacia las tecnologías de autos eléctricos y autónomos", dice.Autos conectados a la nube es otra gran promesa de la industria. Con ese objetivo, Hyundai está colaborando con Cisco para crear una plataforma optimizada que permita a los vehículos conectados establecer una comunicación bidireccional con la infraestructura vial, otros vehículos y otros dispositivos de Internet de las Cosas.Por último, otro concepto difundido por Hyundai es Mobility Vision, que en el futuro conectará automóviles autónomos a entornos de vida del usuario. "Nuestra tecnología Smart House integra el vehículo en la vida cotidiana de los usuarios. Gracias a ella, por ejemplo, se podrán compartir los gustos musicales con los dispositivos inteligentes de la casa, e incluso proporcionar energía en situaciones de emergencia, utilizando la célula de combustible como generador", explica Cavicchioli.// Cinthia PerazoLocal Motors, creador de los primeros autos impresos con tecnología en 3D, presentó el primer transporte de auto-conducción que integra las capacidades avanzadas de computación cognitiva de IBM Watson. Apodado "Olli", lleva hasta 12 personas, está equipado con avanzadas tecnologías y es capaz de analizar y aprender de volúmenes de datos de transporte generados a través de sus más de 30 sensores.Al usar un proceso de desarrollo abierto, Local Motors añadirá sensores, y ajustará el coche a las necesidades de los pasajeros y las preferencias locales identificadas. La plataforma aprovecha cuatro servicios de Watson: voz a texto; texto a voz; clasificador de lenguaje natural; y la capacidad de extracción de entidades, es decir, identificar personas, lugares y organizaciones, de una serie de datos aportados por los sensores y las conversaciones con pasajeros.General Motors e IBM se unieron para crear OnStar Go, una plataforma de movilidad que utiliza la tecnología cognitiva Watson.Esta entregará contenido personalizado por medio del tablero y otros canales digitales para sacarle el mejor provecho al tiempo que se pasa en el auto. Estas experiencias podrían incluir evitar tráfico cuando se tengan bajos niveles de nafta, activar la bomba de combustible y pagar desde el tablero. Además, se podrá, por ejemplo, ordenar una taza de café mientras se maneja, o recibir las noticias y entretenimiento dentro del vehículo, según la personalidad del conductor.Esta tecnología estará a disponible hacia finales de este año, en los Estados Unidos. Y alcanzará a más de 2 millones de vehículos conectados con 4G LTE. Lo interesante de Watson es que el programa va aprendiendo del usuario. Así, con la aprobación del conductor, irá conociendo sus preferencias para ajustarse a ella. Y, una vez que haya aprendido sus hábitos de consumo, podrá, por ejemplo, avisarle a un padre de familia que necesita pañales para su hijo, cuáles son los que compra habitualmente y dónde está la farmacia más cercana. Además, podrá sugerirle lugares para comer cuando se conduce por una nueva ciudad o avisarle que su compra del supermercado está lista para ser retirada.