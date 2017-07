De Godoy: "Por las elecciones, es difícil que se apruebe este año la ley de convergencia"

Miguel de Godoy puede jactarse a esta altura de los acontecimientos de haber sido uno de los principales asesores de dos políticos que lograron llegar a la Casa Rosada. El publicista fue vocero a fines de los 90 de Fernando de la Rúa, cuando el radical era jefe de Gobierno porteño.

No participó de la administración de la Alianza y tras un silencio autoimpuesto, regresó a la política para ser el secretario de Medios de la gestión porteña de Mauricio Macri. Ahora, De Godoy es el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), organismo responsable de llevar adelante el plan de convergencia tecnológica entre medios audiovisuales y telecomunicaciones, y autoridad de aplicación para las normas que regulan a las empresas de comunicación.

En una entrevista con 3Días, el funcionario admitió que la Ley de Convergencia, prometida para el 2017, podría demorarse hasta el 2018 por el parate que produce en el Congreso el año electoral. Y como también integrará la mesa de lcampaña de Cambiemos, opinó sobre la estrategia centrada ahora en el resultado nacional, ante la posibilidad de que Cristina Kirchner logre ganar por escaso margen en provincia de Buenos Aires.



¿Por qué Comunicaciones pasó de ministerio a secretaría de la cartera de Modernizacón?

-Es parte de una reforma que se está haciendo en el Estado para achicar el déficit. Además, a veces se chocaba con las tareas de Modernización. Pero prácticamente pasó con las mismas competencias. En el caso de la Enacom, es un ente autárquico que está hecho por DNU del Presidente y tiene funciones de regulador. Con lo cual,tiene un ministerio de alzada que será Modernización.



La ley de Convergencia se prometió para este año. ¿Se llega a tiempo con las elecciones?

-Es difícil. Me parece que no dan los tiempos para que se apruebe este año. Hay una comisión redactora formada por Henoch Aguiar, Silvana Giudici, Alejandro Pereyra, Hector Huici, Santiago Kovadloff y Andrés Gil Domínguez, que preparó el anteproyecto de la ley. Ahora se van a abrir las consultas parciales y cuando esté listo el borrador, se elevará al ministro Andrés Ibarra y a Presidencia para que opinen, hagan sus retoques y la envíen al Congreso.



¿Qué pasa con la ley de Medios?

-Los artículos que siguen vigentes serán incluidos en la Ley de Convergencia, porque esta norma tomará todas las áreas y reemplazará a las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y de telecomunicaciones Argentina Digital. Más allá de algunas buenas intenciones, la anterior ley de Medios planteaba un atraso con la tecnología. Ahora existen los medios convergentes. Todos deberán estar regulados a partir de una misma base, el mismo control, con las mismas reglas. Eso no estaba contemplado. La telefonía, iba por un lado, internet, por otro, y los medios, por otro.



¿Se va a aprobar la fusión Cablevisión-Telecom?

-Como titular del Enacom, a mí me toca regular. No puedo anticipar porque sería prejuzgar. Todavía ante el Enacom no hubo ninguna presentación. Sé que se ha hecho una ante la Bolsa de Valores, que puede ser o no aprobada, y a partir de ahí viene el requerimiento al Enacom y a Defensa de la Competencia.



¿No puede crear un monopolio?

-Depende. Hay que ver que es lo que presentan. A partir de los papeles, analizaremos si se aprobará en forma total, parcial, con disidencia, si se negará, o se pedirá desinversión. Pueden pasar varias cosas. Pero no es un proceso inmediato. Va a llevar por los menos cuatro o cinco meses. Así que no podemos prejuzgar. Lo que debe hacer el Estado es controlar que estas cosas no pasen.



¿Por qué los servicios de telefonía son tan caros y deficientes?

-Tardamos 14 años en tener 4G en la Argentina. Fuimos el último país de Latinoamérica. El Estado designó mal una parte del espectro y quedó en deuda. Eso fue tomado por las empresas de telefonía (Personal, Movistar y Claro) para justificar su incumplimiento con las inversiones. A eso se suma la falta de espectro. Cuando nosotros iniciamos la gestión había 200 y pico de megas, que se habían entregado para esta autopista de comunicaciones. En un año y medio, tenemos más del doble. Y se estima que el año que viene vamos a estar entre los 800 y los 1.100, que son las medidas que tiene toda Latinoamérica. Además, las empresas se automedían la calidad. Eso cambió. Comenzamos a medirlos nosotros.

Pero las tarifas son altas...

-Con respecto a latinoamérica, no están tan altas, pero se encarece porque el servicio es malo.



¿Cuándo los usuarios van a poder comprar cuatro servicios a un sólo operador?

-El primero de enero, que es la fecha en la que se va a dar la convergencia, todos tiene que estar preparados para dar cuádruple play. Esto es, que los medios de comunicación o teleoperadores van a poder dar todos los servicios: telefonía fija, celular, internet, y televisión. Entonces están obligados a invertir porque si no, se los come la competencia.



¿Esto no va a perjudicar a las empresas más chicas?

-Estas tienen una protección. La ley dice que todos puedan dar televisión el 1 de enero de 2018 pero que el Enacom deberá proteger especialmente a aquellas localidades de menos de 80.000 habitantes donde el servicio sea prestado únicamente por Cooperativas o Pequeñas y Medianas Empresas. También habrá que agiornarse a los tiempo. Existe una forma que se llama operador móvil virtual, que permite comprar a las telefonías parte del espectro o alquilarselo y dar el servicio.

Campaña

¿Por qué Cristina Kircher mantiene un 30% de votos en la Provincia, pese a las denuncias escandalosos por corrupción?

-Entendamos que el kirchnerismo como tal está enmarcado en el núcleo duro. Si vos pensás que era un gobierno que contaba con varios gobernadores e intendencias y hoy sólo se presenta en la provincia de Buenos Aires, San Luis, una parte de Santa Fe y Santa Cruz, vemos que la fuerza tuvo un merma muy importantes. Igual, ella es una dirigente que genera sus adeptos, a los que no le importa la corrupción.



¿No influye que los sectores más rezagados del conurbano la están pasando mal?

-Seguramente. Todavía hay lugares en donde las mejoras que hubo no llegaron al bolsillo de la gente y algunos tienen esa suerte de añoranza por la gestión anterior. Pero si pensamos al kirchnerismo en términos nacionales, sufrió una merma importante.



Si Cristina gana la provincia pero Cambiemos gana a nivel nacional. ¿Quién es el ganador?

-Cambiemos. El primer punto de vista es que el único partido que tiene presencia en todo el país es Cambiemos. Esto es una conclusión fáctica. Definitivamente, Cambiemos será la fuerza que más senadores y diputados saque en todo el país. Es una elección nacional. Las provinciales eligen gobernadores. Cambiemos será la fuerza que gane las elecciones más allá de si saca un punto más o menos en la Provincia .



Pero Buenos Aires tiene casi el 40% del padrón electoral ¿La gobernabilidad se podría afectar?

-No, no se va a afectar. Cambiemos será quien más senadores y diputados saque en todo el país. Con lo cual eso será una realidad. Esto es una elección nacional.



¿No es viejo plantear el dilema de el pasado o el cambio?

-Es que es la realidad. Esto tiene que ver con la dirección en la que va el país. Uno puede quedarse en la reivindicación de lo que pasó y pensar en un país 30 años para atrás o podés ser aspiracional y mirar para adelante. Eso es decir presente o pasado. Esa disyuntiva no se terminó de saldar en la República Argentina. El 35% de intención de voto en Provincia que tiene CFK, te lo demuestra.

Portabilidad numérica

El Enacom informó que a partir del martes 11 de julio, se volvió más sencillo el trámite de portabilidad numérica, Esto significa que los usuarios de teléfonos móviles podrán cambiar de prestador cuando les resulte conveniente, conservando su número telefónico en apenas 24 horas.

Frente a un trámite que era presencial y podía durar hasta 10 días, ahora "el Proceso de Potabilidad Numérica no podrá ser mayor a un día hábil contado a partir de la recepción de la Solicitud por el Administrador de la Base de Datos". Aunque se "podrá modificar el plazo en base a la experiencia adquirida en la práctica y a los avances tecnológicos".