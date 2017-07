Las marcas chinas, a la conquista del mercado

La industria china es una de las más poderosas del mundo y por supuesto que, en materia automotriz, no son la excepción. Es así que su política de avanzar sobre mercados emergentes se lleva de la mejor manera con este contexto local de apertura comercial.

No obstante, la primera en "embarrarse" fue Chery, la cual ya hace diez años que está en el país. Actualmente, los productos de ese origen ya no son vistos de reojo por el cliente local, el cual también observa que hay otras variantes a las firmas tradicionales, que abarcan todos los segmentos.

Durante muchos años, el Chery QQ fue -y sigue siendo- el auto más económico de la Argentina. Al día de hoy, continúa llegando desde China (a pesar de que también se fabrica en Brasil), y lo hace en dos versiones: Light y Confort. Ambos modelos vienen con un motor tricilíndrico de 1,0 litros y 68 CV, asociado a una caja manual de cinco marchas. El Light tiene un precio de $ 181.843, mientras que el Confort, de $ 198.273. El año pasado se sumó el Geely LC, un citadino chino que se vende en versiones GB

($ 203.700), GL ($ 228.900), y Cross

($ 246.800). Todas montan un motor de cuatro cilindros con una cilindrada de 1,3 litros y 85 CV, que se asocia a una caja manual de cinco marchas. Los dos rivales son muy similares a nivel equipamiento, pero el LC se diferencia por agregar EBD al sistema de frenado ABS, aunque el QQ emparda con ganchos Isofix en las plazas traseras para las sillas infantiles y sensores de estacionamiento traseros.

Un escalón por arriba, se encuntra el segmento compuesto por el Volkswagen Gol, Renault Sandero, Chevrolet Onix, Toyota Etios o Fiat Palio, entre otros. En el mismo, también juegan los orientales: Chery vende al Fulwin desde 2013, un producto que se actualizó sobre finales de 2014 y que se ofrece en carrocerías de cuatro o cinco puertas, cuyos precios son idénticos ($ 257.116), como así también sus motores (1.5 de 16 válvulas y 107 CV, con caja MT 5). Para el bolsillo del comprador, la diferencia de precio puede ser un elemento para elegir el Chery.

Entre los medianos, el único exponente es el Geely Emgrand7, un sedán que muestra un claro salto de calidad con respecto a los ya mencionados, y con un valor de $ 353.500 para la versión más básica llamada GS. Monta un motor 1,8 litros de 16 válvulas y 140 CV, y se asocia a una caja manual de cinco marchas o automática de sexta.

En materia SUV, Chery ofrece al Tiggo, el vehículo con mejor performance en ventas desde que llegó al país, en las versiones 3 y 5. El primero monta un 1.6 de 16v y 125 CV, y una caja manual de cinco marchas, a la cual ahora suma una variante CVT, por lo que la gama queda conformada así: Comfort MT, a

$ 333.300; Luxury MT, $ 348.447; y Luxury CVT $ 368.944. Mano a mano le compite el Lifan X60, producto que acaba de recibir una renovación estética y de equipamiento. Entre lo nuevo, se destaca la inclusión de ESP (algo de lo que su rival carece), llantas de 17" y una pantalla táctil de 7" con cámara de retroceso y GPS. Ya se vende en una sola versión llamada Full Plus a $ 374.000.

Por último, una de las apuestas más osadas fue la de Ralitor, la flamante terminal automotriz, que ya vende la pick up mediana Foton Tunland en el país donde éstas son predilectas, con el hito del liderazgo del mercado del año pasado por parte de la Toyota Hilux. Monta un motor 2.8 de 170 CV asociado a una caja manual de cinco marchas y tracción 4x4. Su valor: $ 598.000.

Lucas Amestoy