La nueva Hyundai Tucson Turbo

El 2017 no es un año más para Hyundai Argentina, dado que viene sosteniendo un nivel de patentamientos mucho más favorable que el de 2016. Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en el acumulado anual lleva patentadas 1.967 unidades, lo que equivale a un 266,3% de aumento con respecto a los primeros seis meses del año pasado (537 0 km). Este salto se debe, más allá de algunas decisiones macro económicas que le jugaron a favor, a que amplió la gama de productos como hacía tiempo no sucedía. En 12 meses introdujo los Creta (ver aparte), trajo la nueva generación del Tucson y renovó la Santa Fe, con el agregado de su versión más grande.

Sin embargo, entre tanto lanzamiento, el que mejor performance logra en el mercado desde hace varios años es el Tucson. Es uno de los SUVs favortios del segmento C extrazona (patentaron hasta mayo de este año 657 unidades), que ahora ofrece una nueva versión naftera compuesta por un motor turbo de 1,6 litros el cual desarrolla una potencia de 177 CV.

Su llegada tardó más de lo deseado por la filial local, dado que la calidad del combustible del país no era visto con buenos ojos desde casa matriz para que abasteciera a este nuevo bloque.

"Siempre les pasábamos las tablas de los combustibles, y el octanaje era el adecuado", remarcó Ernesto Cavicchioli, vicepresidente de Hyundai Argentina. Además, detalló : "Lo que sí sucede en el país es que no en todas las estaciones de servicio existe la misma calidad. Esto no pasa sólo con las naftas, sino que también con los diésel. De todos modos, hay que también considerar que otras tantas marcas ya tenían motores de inyección directa, los cuales no tuvieron problemas y están funcionando bien".

En relación al motor, se trata de un cuatro cilindros de inyección directa denominado internamente TGDI, el cual desarrolla una potencia de 177 CV a 5.500 rpm, y 27 kgm entre las 1.500 y 4.500 rpm. También es nueva la transmisión de siete marchas de doble embrague a la que se asocia, la cual reparte el torque y potencia a las cuatro ruedas de manera integral permanente. Con este conjunto, el Tucson cuenta con la oferta mecánica más amplia del segmento, dado que ofrece otra variante naftera (2.0 de 155 CV con opciones manual y automática secuencial, ambas de sexta, y tracciones delantera e integral), y otra diésel (2.0 de 185 CV sólo con caja AT 6 y 4WD). Se destaca la inclusión de seis airbags, frenos ABS con EBD, asistente en ascensos y descensos, control de estabilidad, luces diurnas de LED; llantas de 18"norámico eléctrico; pantalla de 8" con navegador satelital, cámara de retroceso acompañado de sensores delanteros y traseros y acceso sin llave con arranque de motor por botón. Su precio es de u$s 57.900.

Un nuevo Connect para la Creta

El SUV chico de la casa coreana suma dos nuevas versiones tope de gama. Se tratan de las Connect, disponibles con motores 1.6 de 123 CV y caja manual o automática, ambas de seis marchas. La novedad es que suman una pantalla táctil multimedia de 7" que incluye cámara de retroceso y permite vincular el smartphone por los sistemas Apple Car Play y Android Auto. Ya están a la venta, con precios de u$s 30.000 (Creta 1.6 GL MT), y u$s 31.500 (1.6 GL AT), ambas con tres años o 100 mil kilómetros de garantía.