Licitan Letes por u$s 800 millones

El Gobierno nacional licitará la próxima semana dos series de Letras del Tesoro (LETES) en dólares por un monto total de u$s 800 millones, anunció ayer el Ministerio de Finanzas.

Uno de los tramos será por un valor nominal de u$s 500 millones a 196 días y la fecha de vencimiento será el 9 de febrero de 2018. La segunda serie, por u$s 300 millones, será a un plazo de 350 días y el vencimiento está fijado para el 13 de julio de 2018. La recepción de ofertas comenzará el próximo martes a las 10,00 y finalizará el día siguiente a las 15,00.