Volvió a caer en mayo el consumo en los supermercados y shopping centers

El consumo masivo siguió mostrando signos negativos en mayo, a la espera del efecto de las nuevas paritarias y la actualización de los beneficios sociales. En mayo, las ventas en supermercados cayeron 2,5% interanual en términos reales (por encima del 1% de caída en abril), mientras que en los shopping la baja alcanzó el 4,3% (por debajo de la caída del 8,9% del mes anterior), informó ayer el INDEC.

Según un informe de LCG, el consumo masivo acumula casi un año y medio de retroceso: "Si bien es cierto que no se trata de un indicador acabado del consumo, dado que no releva las ventas en cadenas mayoristas, almacenes ni canales electrónicos, es evidente que, tanto por la prolongación como por la magnitud, la baja del consumo no puede ser explicada sólo por un cambio de comportamiento de los consumidores".

Para Matías Wilson, economista Jefe de la Cámara Argentina de Comercio, "hay una desaceleración de la caída del consumo" y "una recuperación del consumo en las ciudades vinculadas con el campo, por el efecto derrame de la actividad agropecuaria".

A precios corrientes, en los 61 supermercados relevados se registró una suba del 19,9% -con las mayores alzas en la ciudad de Buenos Aires y 24 partidos del Gran Buenos Aires y las menores, en Chubut y Salta-. Los rubros con mayores incrementos fueron Indumentaria, calzado y textiles para el hogar (28,9%); Carnes (24,8%), y Panadería (24%). Los que menos crecieron: Artículos de limpieza y perfumería (16,1%) y Electrónicos y artículos para el hogar (13,1%).

En los 37 shopping de la ciudad de Buenos Aires (+15%) y el Gran Buenos Aires (+10%), el aumento consolidado fue de 12,3% a precios corrientes. Los rubros que más crecieron fueron: Juguetería (29,6%); Patio de comidas, alimentos y kioscos (27,2%), y Amoblamientos, decoración y textiles para el hogar (24%). Los menores consumos se verificaron en Diversión y esparcimiento (-5,6%), y Electrónicos, electrodomésticos y computación (+7,2%).

Según coincidieron los analistas, la recuperación del consumo masivo podría llegar en el tercer trimestre, de la mano de los aumentos salariales, concentrados en el segundo trimestre.

"Luego de 13 meses el salario real de los trabajadores registrados se expandió en términos interanuales en mayo (+3%)", indicó LCG, para quien la recomposición real de los beneficios sociales de ANSeS también será clave. Así como la baja base de comparación que ofrece el tercer trimestre de 2016.